'Prim kasan' Dursun Çiçek'ten bakanlık sözü verdiği HDP'yi kızdıracak sözler! "Sonları budur"

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Geçtiğimiz günlerde CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNNTürk'te katıldığı bir yayında Millet İttifakı ile ilgili konuştu. Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" demişti. Dursun Çiçek'in bu sözleri üzerine yayının diğer konuğu Hasan Basri Yalçın devreye girmişti.

Söylediklerinden emin olmak için Dursun Çiçek'e tekrar "HDP'li bakan olabilir mi?" diye soran Hasan Basri Yalçın, "Evet bir iki HDP’li bakan olabilir” karşılığını almıştı. CHP'li Dursun Çiçek'in bu sözleri Twitter'da büyük tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından imaj düzeltme çalışması

HDP seviciliğine gelen tepkilere karşı imaj düzeltmeye çalışan Dursun Çiçek, sosyal medya hesabından PKK'lı terörist Sofi Nurettin'in öldürülme haberini paylaştı.

Tepkileri dindirmek isteyen Dursun Çiçek, sosyal medya hesabından "Millete ve devlete karşı silah çekenlerin sonu budur... Sofi Nurettin böyle vuruldu! Milli Savunma Bakanlığı çarpıcı görüntüyü yayınladı" ifadelerini kullandı.

Dursun Çiçek'ten 'ikiyüzlülük'

Siyasi hesaplar uğruna terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklayan Dursun Çiçek'in bu tavrı "ikiyüzlülük" olarak değerlendirildi.

Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetini görmeyen, HDP'nin PKK'ya adam kaçırdığını dillendirmeyen, partisinin HDP ile kol kola girmesini destekleyen sözde 'Albay' Dursun Çiçek tepki çekmeye devam edecek gibi görünüyor.