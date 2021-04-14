Prim desteğinden kimler yararlanacak? İşveren prim desteği nasıl alacak? Prim desteği almak için nereye başvuru yapılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik verilecek olan prim destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’dan geldi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada prim desteğinin ne zaman verilmeye başlanacağını ve prim desteğinden kimlerin yararlanacağını açıkladı. Peki prim destek ödemesi ne zaman verilecek? Prim desteğinden kimler yararlanacak? İşveren prim desteği nasıl alacak? Prim desteği almak için nereye başvuru yapılır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik olan destek ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, ramazanın içinde bulunduğu nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını söyledi.
Prim desteğinden kimler yararlanacak?
Normalleşme desteğinden yararlanamayanlar faydalanacak. Buna göre; mart ayında çalışması olanlardan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Bakanlık tarafından karşılanacak.
Prim desteği başka kimlere verilecek?
Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.
İşveren prim desteği nasıl alacak?
İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.