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Ekonomi Prim desteği ne zaman verilecek? Prim desteği kime verilecek?
Ekonomi

Prim desteği ne zaman verilecek? Prim desteği kime verilecek?

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını nedeniyle hem iş sahipleri hem de çalışanlar bir hayli etkilendi. Devlet, salgın döneminde zor durumda kalan vatandaşları kol kanat germeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği, izsizlik parası, ücretsiz izin desteği, kira yardımı ve nakdi destek ödemesinden sonra şimdi de prim desteği ödemesi yapılacak. Peki prim desteği ne zaman verilecek? Prim desteği kime verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 11:06:00 -
Prim desteği ne zaman verilecek? Prim desteği kime verilecek?

Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ciro kaybı desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

 

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