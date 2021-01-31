Prim borçlarının yapılandırılması için son gün ne zaman?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi sosyal medya hesabından prim borçlarının yapılandırılmasına dair paylaşımda bulundu. Prim borçlarını yapılandırmak için son günü hatırlattı. Peki prim borçları yapılandırma son günü ne zaman? İşte detaylar…
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında prim borçları yapılandırma tarihini son gününün 1 Şubat olduğunu hatırlatarak; “2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için ‘http://sgk.gov.tr’ adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın.” ifadelerini kullandı.