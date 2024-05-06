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Aktüel Pres makinesine sıkıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti
Aktüel

Pres makinesine sıkıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-06 10:18:29 - 2024-05-06 10:18:28
Pres makinesine sıkıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Pres makinesine sıkışan bir fabrika sahibi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikaya yeni alınan ve kurulan pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki plastik parça üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi Ş. fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında aniden çalışan makineye sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Ş'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necmi Ş., ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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