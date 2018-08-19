Preo ailesine yeni ürünler eklendi
Teknosa, özel markası Preo’daki ürün gamına yenilerini ekledi. Preo Wireless Powerbank ve Lightning, Type-C ve Micro-USB girişlerinin üçüne de sahip olan Preo Premium Powerbank ile Preo aksiyon kameraları görücüye çıktı.19 Ağustos 2018 Pazar 10:48
Preo’nun yeni aksiyon kameraları farklı özellikleri bir arada barındırıyor. Geniş açılı lensi ve 4K ULTRA HD çözünürlüğe sahip olan cihazlar; su geçirmez kılıfı, bisiklet, kask ve kol aparatı ile her anı fotoğraf veya video olarak kaydetmeyi sağlıyor.
YÜZDE 25 İNDİRİM
Preo markalı seçili aksiyon kameraları, ağustos ayının sonuna kadar yüzde 25 indirim ile Teknosa mağazaları ve teknosa.com’da satışa sunuldu.
KULAKLIK DEYİNCE PREO BLUETOOTH
X-BASS ile güçlendirilmiş ses kalitesi ve 10 metre çekim mesafesi ile kullanıcılarına keyifli dinleme imkânı sunan Preo bluetooth kulaklıklar, ağustos ayı boyunca Teknosa mağazaları ve teknosa.com üzerinden 100 lira ve üzeri alışveriş yapanlara 129 lira yerine 49 liradan satılacak.
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