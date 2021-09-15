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Dünya Prensin İsrail tutumuna ABD’den ödül
Dünya

Prensin İsrail tutumuna ABD’den ödül

BAE İsrail ile barışını sağlayan Abu Dabı Emirliği’nin veliaht prensi Mohammed bin Zayed Al Nahyan’a Washington Institue tarafından “dini tolerans”” ödülü verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 20:29:00 -
Prensin İsrail tutumuna ABD’den ödül

Münübe Yılmaz

İsrail barışıBA’nın İsrail ile barışını sağlayan Abu Dabı Emirliği’nin veliaht prensi Mohammed bin Zayed Al Nahyan’a Washington Institue tarafından “dini tolerans”” ödülü verildi. ABD mekezli Washington Institute bu seneki “yılın en başarılı liderleri” ismini taşıyan ödülü ülkesindeki pek çok hak ihlaline imza atan veliaht prens Mohammed bin Zayed’e verdi. ABD’nin Ortadoğu’daki etkisini artırma amacıyla kurulan enstitü ödül ile ilgili “ Şeyh Mohammed bin Zayed’in BAE ile İsrail arasındaki barışa katkı sağlayan zengin vizyonundan dolayı kendisini bu ödüle layık gördük” açıklamasında bulundu. Ülkesindeki Müslümanlara uyguladığı hak ihlalleri ile bilinen veliaht prensin dini toleransı destekleyen aktivitelerini de öven ABD merkezli enstitü “Şeyh’in katkısı ile artık BAE’de kilise ve sinagog gibi farklı dinlerin mensuplarına ait ibadethanelere de yüksek tolerans gösterilmektedir” ifadesinde bulundu. Mohammad bin Zayed’e verilen ödül uluslararası platformda pek çok aktivist ve araştırmacının tepkisine yol açarken İnsan Hakları İzleme Örgütü’nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika direktörü Adam Çoogle, Zayed’in geçtiğimiz yıllarda BAE’ye sığınan Pakistanlı göçmenleri sınırdışı ettiğini hatırlatarak, ABD merkezli enstitünün farklı bir dini tolerans anlayışı olduğunu dile getirdi. Ortadoğu üzerine araştırmaları ile bilinen Marc Owen Jones ise Washington Institute’nin ödülleri verirken Ortadoğu’yu acıya ve kana boğan liderlerleri seçtiğine dikkat çekti.

 

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