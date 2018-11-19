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Prenses Türkçe öğrenmeye başladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni Prenses Rahme Bint El-Hasan Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği türkçe kurslarına katıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:08
Prenses Türkçe öğrenmeye başladı

Kral 2. Abdullah'ın kuzeni (amcasının kızı) Prenses Rahme bint el-Hasan da kendisi gibi yüzlerce öğrenciyle birlikte enstitüde verilen Türkçe kurslarına katılıyor. Sıradan biri gibi kurs sıralarında yerini alan Prenses, Türk hocaların anlattığı konuları dikkatli bir şekilde dinliyor ve Türkçe dilini geliştirmeye çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, Ürdün'de genel olarak Türkçe'ye ilginin büyük oranda arttığını, halihazırda 200 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Bu sayıya ek olarak Ürdün ve El-Yermuk üniversitelerinde de yüzlerce öğrencinin Türkçe öğrendiğinin altını çizen Eroğlu, deneyimli Türk eğitimci kadrosundan ötürü Ürdünlülerin genellikle enstitüyü tercih ettiğini belirtti.

Eroğlu, Ürdünlü öğrencilerin çoğunluğunun eğitimlerini Türkiye'de devam ettirmek istediği için Türkçe öğrendiğini, ancak turizmin de bu dile olan ilgide büyük payı olduğunu, son yıllarda Ürdünlü turist sayısının gözle görülür derecede arttığını sözlerine ekledi.

Türkiye ve Türk kültürü Ürdünlüleri dil öğrenmeye sevk ediyor

Türkiye'den ve Türk halkından çok etkilendiğini belirten enstitü öğrencilerinden İman el-Bitar, "Başlangıçta dili öğrenmek zor geliyor ancak Türkiye'ye duyduğumuz muhabbet işimizi kolaylaştırıyor. Hocalar da bize karşı çok iyiler ve akıcı bir şekilde dili öğretmeye çalışıyorlar." dedi.

Bir uydu kanalında spiker ve gazeteci olan Hale Ude ise Türk dizilerini takip ettiğini kaydederek, "Türk kültüründen çok etkilendim. Türklere duyduğum hayranlıktan ötürü bu enstitüye geldim. Buradaki hocalar çok iyi performans sergiliyor ve Türkçe konuşmaya özen gösteriyorlar." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:08
  1. Prenses Rahme Bint El-Hasan
  2. ürdün kralı

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