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Prens Selman'ın uykularını kaçıracak tasarı: Hesap verecek!

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastı ile ilgili yasa tasarısı sunuldu. Tasarıda, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman sorumlu tutularak hesap vermesi istendi.

13 Aralık 2018 Perşembe 21:33
Prens Selman'ın uykularını kaçıracak tasarı: Hesap verecek!

ABD Senatosu'nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yasa tasarısı sunuldu.

Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman sorumlu tutulurken, sorumluların hesap vermesi istendi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan 2 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan bir kavgada öldüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) ise Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi.

Son bir yıldır Washington Post gazetesinde köşe yazan Kaşıkçı, Suud ailesini çok yakından tanıyan ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman başta olmak üzere yeni yönetimini sık sık eleştiren yazılarıyla tanınan bir isim

Farklı ülkelerde düzenlenen konferanslara katılan Kaşıkçı, Arap dünyasının en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyordu. Kaşıkçı'nın Suudi yönetimini eleştirmesi onu hedefe oturtmuştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:33
  1. İstanbul
  2. Amerika
  3. Arabistan
  4. Washington
  5. Cemal Kaşıkçı
  6. ABD Senatosu
  7. Prens Selman
  8. Muhammed bin Selman

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