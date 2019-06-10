0553 313 94 23

Prens Selman'ın planı deşifre oldu! O ülkeye 'kiralık katil' gönderdi

Sudan'da gerçekleşen askeri darbenin ardından ilk kez Suudi Arabistan'a üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret öncesi, Prens Selman’ın küçük kardeşi Halid bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş ve Ortadoğu’nun “kiralık katili” Muhammed Dahlan'ın bu ülkeye gizlice bir ziyaret yaptığı ortaya çıktı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:24
Prens Selman'ın planı deşifre oldu! O ülkeye 'kiralık katil' gönderdi

Sudan'da Nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin ardından ülkeye Suudi Arabistan'dan üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Prens Selman’ın küçük kardeşi Halid bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş geçtiğimiz hafta Cuma günü gizlice Sudan’a gitti ve kısa bir görüşmenin ardından ülkeyi terk etti. Bu görüşmede Ortadoğu’nun “kiralık katili” Muhammed Dahlan da olduğu bildirildi.

Hartum havaalanındaki bazı kaynaklar, Muhammed bin Selman’ın küçük kardeşi Halid bin Selman’ın Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş ve Ortadoğu’nun “kiralık katili” olarak anılan Muhammed bin Zaid’in danışmanı Muhammed Dahlan ile birlikte geçtiğimiz hafta Cuma günü Sudan’ı ziyaret ederek bir saat kadar kısa bir görüşmenin ardından bu ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Bu haber kaynakları El Kudsul Arabi gazetesine yaptıkları açıklamada, söz konusu gizli ziyaretin Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in arabuluculuk amacıyla Sudan’a gelişinden önce, sabah saatlerinde gerçekleştiğini ve Hızlı Müdahale Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’nun havaalanında onları karşıladığını belirtti.

Üç üst düzey yetkili, Askeri Geçiş Konseyi başkanı Abdulfettah el-Burhan’la kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra hemen Sudan’ı terkedip Suudi Arabistan’a geçti. Bu kısa ziyaretin ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Hartum’a gelerek krizin taraflarıyla bir araya geldi.

“Siyaset öyle bir zillete düşmüş ki..."

Bu gelişmeler yaşanırken geçen gün Suudi muhalif yazar Fuad İbrahim de kendi twitter sayfasında, ABD Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı David Hill’in Halid bin Selman’a “Sudan’da siyasi işler sivil kurumlara bırakılmalıdır” dediğini yazdı.

Fuad İbrahim, daha sonra şöyle yazıyor: “Siyaset öyle bir zillete düşmüş ki, Halid bin Selman gibi bir çocuk, köklü bir milletin, hatta Arapların en bilinçli milletinin kaderini belirliyor”

Arabistan ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan Askeri Geçiş Konseyi’ni resmen tanıyan ilk ülkelerdi ve Suudi kralı 14 Nisan’da gıda ve ilaç kargolarını bu ülkeye gönderme talimatını vermişti.

Sudanlı kaynakların çoğu, ölü sayısının şimdiye kadar 113 kişiye ulaştığı geçen Pazartesi katliamının Mekke zirvesi ve Abdulfettah el-Burhan’ın Suudi Veliaht’le görüşmesinden sonra ve onun yeşil ışık yakmasıyla gerçekleştiği görüşünde.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:24
  1. Selman
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
    1. Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
    2. Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören..
    3. Van’da ‘elma içi kurdu’ uyarısı
    4. Elazığ'da "etçil örümcek" endişesi
    5. Prens Selman'ın planı deşifre oldu! O..
    6. Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen..
    7. Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile..
    8. Binali Yıldırım'dan İzlanda'ya sert..
    9. Çelik'ten "Fatih sondaj gemisi..
    10. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    11. Mustafa Sandal New York’ta..
    12. Kahramanmaraş’ta larva ile mücadele
    13. Ürkmezer’den yeni sürücü belgesi..
    14. Düzce’de bayramda kazalarda 3 kişi..
    15. Jandarma’dan öğrencilere “Sürücü..
    16. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve..
    17. Kapalıçarşı'da altın
    18. 14 yaşındaki kıza cinsel içerikli..
    19. Eskişehir'de köpek yavrusunun telef..
    20. Polatlı’da sezonun ilk buğdayı..
    21. Adapazarı Belediyesi Haziran ayı..
    22. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den İzlanda..
    23. Trafik önlemleri bayramda meydana..
    24. Samsun’da ekmeğe yüzde 25 zam
    25. Batman Üniversitesi’nde bayramlaşma
    26. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    27. S plaka için son tarih 31 Temmuz
    28. "Denizler çöple doldurmak için değil,..
    29. Kırım'da 8 Tatar gözaltına alındı
    30. Rosatom Suudi Arabistan'a açılıyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"