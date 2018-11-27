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Prens Selman'ın Mısır ziyaretinde ortalığı karıştıran tartışma!

Dün gece Mısır’a giden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kahire temasları bayrak tartışmalarının gölgesinde kaldı. Görüşmede Mısır bayrağı yer alırken, Suudi Bayrağı'nın olmaması dikkat çekti.

27 Kasım 2018 Salı 20:15
Prens Selman'ın Mısır ziyaretinde ortalığı karıştıran tartışma!

Görüşmeyle ilgili haber ajanslarına servis edilen fotoğraf karelerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin arkasında Mısır bayrağının yer alması, ancak Bin Selman’ın arkasındaki fonun boş kalması, Mısır’daki yerel haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları için malzeme oldu.

Söz konusu fotoğraf karesi, Suudi Arabistan Resmi Haber Sitesi SPA ve Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi sözcüsü Bessam Radi’nin Facebook sayfasından da yayımlandı.

Öte yandan başta Tahrir Meydanı olmak üzere Bin Selman’ın geçiş güzergahında onlarca kişinin ellerinde Mısır ve Suudi Arabistan bayraklarıyla bekliyor olmaları da gözden kaçmadı.

Bakanlıktan 'acil' koduyla bayrak açıklaması

Bayrak tartışmasına Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı da müdahil olmak zorunda kaldı. İki liderin yer aldığı fotoğraf karesinin ardından, Suudi Arabistan bayrağının gece Mısır Piramitlerine yansıtıldığı iddia edildi.

Sabah saatlerinden itibaren yerel haber sitelerinde ve sosyal medyada Suudi Arabistan bayrağının Piramitlere yansıtılmış hali yayımlandı.

İddialar üzerine öğleden sonra Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından “acil” koduyla yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bazı yerel haber siteleri ve sosyal medyada yer alan Suudi Arabistan bayrağının Mısır Piramitlerine yansıtıldığı şeklindeki haberler doğruyu yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Daha başlamadan Mısırlı muhaliflerin tepkisine neden olan ziyaretin bayrak tartışmalarının gölgesinde kaldığı değerlendiriliyor.

Mısırlı muhaliflerden ziyarete tepki

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan "Sivil Demokratik Hareket" ziyaret öncesinde "Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımlamış, onlarca gazeteci "Kaşıkçı cinayetinin de aralarında bulunduğu nedenlerden dolayı" Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretine karşı çıktıkları belirtilmişti.

Ayrıca Mısırlı insan hakları savunucularından Cemal Iyd, Mısırlı hukukçu Muhammed Bedran ve Dustur Partisi eski yöneticilerinden Halid Davud gibi isimler sosyal medya hesabından ziyareti reddettiklerini ifade eden mesajlar paylaşmıştı.

Suudi Arabistan’ın Kahire Büyükelçiliği ise tepkiler üzerine "Veliaht Prens ikinci ülkesinde" şeklinde hashtag oluşturdu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:15
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