Prens Selman'ın 350 milyon sterlini uçtu!

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alınan Leonarda da Vinci'nin 350 milyon sterlin değerindeki Salvator Mundi tablosu kayıplara karıştı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Louvre Müzesi adına Veliaht Prens Selman tarafından satın alınan eser, dünyanın en pahalı tablosu olarak da biliniyor.





Çok sayıda sanat tarihçisi tablonun akıbeti hakkındaki endişelerini dile getirdi.



Da Vinci uzmanı olarak bilinen profesör Martin Kemp, tablonun nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı.



Geçtiğimiz eylül ayında eseri sergileyeceğini duyuran müze konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.