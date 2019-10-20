Prens Selman'dan yeninden Manchester United hamlesi!

Katar ile her alanda rekabet içerisinde olan Suudiler, Manchester United'ı satın alarak Katarlıların sahip olduğu PSG'nin transfer şovlarına son vermek istiyor.

Ailesinin serveti yaklaşık 970 milyar euro olan Prens Selman, Manchester United sevdasından vazgeçmiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, daha önce 2 kez Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak isteyen ancak başarısız olan Selman, bir kez daha ret cevabı aldı.

The Mirror, Manchester United'ın sahibi Glazer ailesine son olarak 3.5 milyar euro (22.5 milyar TL) teklif eden Prens Muhammed bin Selman'ın, yine istediğini alamadığı yazdı.

Katar ile rekabet halindeler

Kulübü 2005'te satın alan Glazer ailesi, Manchester United'ı hiçbir teklif karşısında satmayacakları ifade etti. Fakat Prens Muhammed bin Selman'ın kulübü satın alma isteğinden vazgeçmediği ve görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Katar'la her alanda yarışan Suudiler, Manchester United'ı alarak futbolda da rekabete ortak olmak istiyorlar. Bilindiği gibi Fransız ekibi PSG'nin sahibi Katarlılar.

Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'nin PSG'yi satın almasından sonra Fransız ekibi Neymar, Mbappe, Cavani gibi dünyanın sayılı yıldızlarını transfer etti.

"Satın almak için en az 4 milyon euro"

New York borsasında çalışan bir finans uzmanı, "Manchester United'ın değeri 2.36 milyar euro ve satın almak için en az 4 milyar euro'luk bir rakamı gözden çıkarmak zorundasınız. Elbette, Glazerlar yine de satmak istemeyebilir." yorumunu yaptı.