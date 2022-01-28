Prens Selman Marcao'yu istiyor

Tarihi günlerden geçen Galatasaray, Süper Lig'de düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Marcao'ya sürpriz bir talip çıktı.

Hedeflerinde Marcao var

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Marcao'yu Newcastle United takibe aldı. Önceliği Sevilla'dan Diego Carlos'a veren ancak bu transferde pürüzler yaşayan İngiliz ekibi, Brezilyalı savunmacı için Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

Galatasaray, 15 milyon euro istiyor

Öte yandan haberde, Marcao'dan iyi bir bonservis geliri bekleyen Galatasaray'ın Newcastle United'dan 15 milyon euro talep edeceği belirtildi.