  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Prens Selman Marcao'yu istiyor
Spor

Prens Selman Marcao'yu istiyor

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Marcao'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United Galatasaray'da forma giyen Marcao'yu istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 00:39:00 -
Prens Selman Marcao'yu istiyor

Tarihi günlerden geçen Galatasaray, Süper Lig'de düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Marcao'ya sürpriz bir talip çıktı.

Hedeflerinde Marcao var

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Marcao'yu Newcastle United takibe aldı. Önceliği Sevilla'dan Diego Carlos'a veren ancak bu transferde pürüzler yaşayan İngiliz ekibi, Brezilyalı savunmacı için Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

Galatasaray, 15 milyon euro istiyor

Öte yandan haberde, Marcao'dan iyi bir bonservis geliri bekleyen Galatasaray'ın Newcastle United'dan 15 milyon euro talep edeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay