Prens Selman, Marcao'ya gözünü dikti!

Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United Galatasaray'da forma giyen Marcao'yu istiyor. Sarı-Kırmızılılar ise, Marcao için 15 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

İsmi uzun süredir İtalyan ekiplerinden Napoli ve AS Roma'yla anılan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'ya bir takım daha talip oldu. Haberde, ilk olarak Sevilla'dan Diego Carlos'u gündemine alan ancak bu transferde istediği sonucu elde edemeyen İngiliz ekibinin Brezilyalı oyuncuyu yöneldiği belirtildi.

Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi takımlarından Newcastle United, sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna katmak istiyor.

2019 yılında Portekiz'in Chaves takımından sarı-kırmızılı ekibe 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 24 maçta 1 asist kaydetti.