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Prens Selman hakkında flaş çağrı! 'Gereken yapılmalı'

ABD'de yayın hayatına devam eden Washington Post Gazetesi, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinin sorumlusu olarak görülen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman hakkında, gerekli adımların atılması gerektiğini paylaştı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
Prens Selman hakkında flaş çağrı! 'Gereken yapılmalı'

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin yayın kurulu, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Amerikan kamuoyuna ve Kongreye çağrıda bulunarak, "Devlet destekli bu cinayetle ilgili hakikatin ortaya çıkması konusunda ve CIA'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da aralarında olduğuna inandığı faillerinin sorumlu tutulmasında ısrarcı olmalılar." açıklaması yaptı.

WP yayın kurulu tarafından, "Trump'ın, Kaşıkçı'nın ölümüne verdiği korkak tepki, diğer Amerikalıların adım atması gerektiği anlamına geliyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Yazıya, "Başkan Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde korkakça geri çekilmesi, Kongre ve iş dünyası da dahil diğer Amerikalıların, ülkenin temel değerlerini savunmasını zorunlu kılıyor." ifadeleriyle başlayan yayın kurulu, Kongre ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Makalede şu yoruma yer verildi:

"(Onlar) Devlet destekli bu cinayetle ilgili hakikatin ortaya çıkması konusunda ve CIA'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da aralarında olduğuna inandığı faillerinin sorumlu tutulmasında ısrarcı olmalılar. Bu konuda başarısız olunması, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki uzun vadeli ilişki de dahil hayati önemdeki Amerikan çıkarlarının ciddi şekilde zarar görmesine neden olacaktır."

Makalede, Yemen'de devam eden insani kriz bağlamında ABD'nin Suudi Arabistan'a yaptığı yardımların Senato tarafından engellenebileceği belirtilirken, geçen yıl bahar aylarında bu tür bir fırsatın küçük bir oy farkıyla kaybedildiği kaydedildi.

"ABD Yemen'deki savaşa verdiği desteği kesmeli"

Yemen'de halen yıkımın devam ettiğine işaret edilen makalede, "ABD'nin Yemen'deki savaşa hava desteğini kesmesi, Muhammed bin Selman'ın pervasız ve yıkıcı rejimiyle ilişkilerine reset atması için iyi bir ilk adım olurdu." değerlendirmesine yer verildi.

Senato Dış İlişkiler KomitesininCumhuriyetçi ve Demokrat liderlerinin Trump'a gönderdikleri ve bin Selman'aGlobal Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulanması çağrısında bulunan mektuplarına atıf yapılan makalede, Trump'ın bu çağrılara muallak yanıtlarla karşılık vereceği iddia edildi.

Makalede, Trump'ı Yemen konusunda adım atmaya zorlamanın en iyi yolunun, mutlaka geçmesi gereken bir bütçe yasasına "Yemen'deki savaş sona erene ve Kaşıkçı cinayetinin tüm failleri ortaya çıkarılıp cezalandırılana kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi" şeklinde bir madde eklemek olduğu da belirtildi.

Bazı önemli Cumhuriyetçi senatörlerin bu tür bir adıma yeşil ışık yaktığına vurgu yapılan makalede, bu tür bir yasal çalışmanın yapılabileceğine işaret edildi.

"Bin Selman'la bağlarınızı yeniden gözden geçirin" çağrısı

Makalede şu görüşlere de yer verildi:

"Öte yandan Suudi Arabistan ile iş yapan Amerikan işletmeleri, üniversiteleri, düşünce kuruluşları ve lobi firmaları bu bağları yeniden gözden geçirmeli. Eğer Bay Trump ABD çıkarlarına uygun şekilde bin Selman ve onun rejimine yönelik anlamlı yaptırımlar getirebilseydi, normal ilişkilerin yeniden inşa edilmesinin yolunu da açabilirdi. Onun bu konuda başarısız olması, işlerin olduğu gibi devam edemeyeceği anlamına geliyor."

Veliaht Prensin Arjantin'de yapılacak G20 Zirvesine katılacağına işaret edilen makalede liderlere onunla görüşmeme çağrısı da yapıldı.

Dünkü brifingde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de bin Selman ile görüşme planının olmadığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
  1. Washington Post gazetesi
  2. Prens Selman bin Abdulaziz
  3. Veliaht Prens Selman
  4. Flaş çağrı
  5. Cemal Kaşıkçı
  6. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  7. Yaptırım çağrısı

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  • ihsanihsan35 dk önce
    selman türkiyede yargılanmalı
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