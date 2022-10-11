Prens Selman bir çuval dolusu para ile Türkiye'ye geliyor! Hedefi belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamış ve birçok futbolcunun sergilediği performans dikkat çekmişti. Bordo - mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu oyunla neredeyse her maçta takımına büyük katkı sağlayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

Sezon başından itibaren Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla adı anılan ve transferi yüksek bir bonservis bedeli ödeneceği iddia edilen Uğurcan Çakır için sıcak bir gelişme yaşandı.

20 milyon euro

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri olan Newcastle United, geçen sezon Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alınmış ve transferin iddialı takımları arasına girmişti.



Sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'Dan 70 milyon euro bedelle Alexander Isak'ı kadrosuna katan Newcastle, bu kez gözünü Uğurcan Çakır'a dikti.



Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan başarılı file bekçisi için İngiliz ekibinin sezon sonunda devreye gireceği öne sürüldü.



Newcastle United'ın kesenin ağzını açmayı hedeflediği Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un beklentisi ise en az 20 milyon euro...