Prens Selman ABD'ye yalvardı: Beni öldürürler!

Amerikan Politico'nun haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine yönelik görüşmeler nedeniyle öldürülebileceğini düşündüğünü ABD Kongresi üyelerine iletti.

Haberde, "Prens bin Selman'ın, İsrail'le ilişkileri düzeltmesi için Suudi Arabistan'a baskı yapan ABD'yi bu yolla ülkesi için daha uygun bir anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı" yorumu yapıldı.

ENVER SEDAT ÖRNEĞİ: ANLAŞMA FİLİSTİN'İ DE KAPSAMALI

Politico'nun haberine göre Prens bin Selman, hayatından endişeli olduğunu ve İsrail'le bir anlaşmanın Filistin devletini kapsaması gerektiğini dile getirdi. Suudi Prensin, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981'de suikasta kurban giden eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı da örnek gösterdiği belirtildi.

Politico, Suudi Arabistan ve İsrail arasında gizlice yürütülen müzakerelerde ele alınan normalleşme anlaşmasının, nükleer program ve teknolojiye yatırım karşılığında Riyad'ın Çin'le anlaşmaları sınırlamasını da içerdiğini aktardı.



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7 EKİM ÖNCESİ ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZEREYDİ

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim öncesinde Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme görüşmeleri sürüyordu. İsrail öncesinde, ABD arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmişti.