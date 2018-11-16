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Prens Cengiz Üder'in takımını satın alıyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettirici olduğu suçlamaları süren Suudi Arabistan Veliaht PrensiSelman, İtalya'nın dev futbol kulübü Roma'yı satın almak için teklif verdi...

16 Kasım 2018 Cuma 17:45
Prens Cengiz Üder'in takımını satın alıyor

Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'dan (MbS) Roma hamlesi. geldi. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma Kulübü için, Suudi Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman'ın satın alma teklifi açıklandı.

ROMA KULUBÜ REDDETTİ... İtalyan haber portalı La Repubblica’nın haberine göre AS Roma’nın sahibi James Pallotta, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın kulübü alma girişimlerini reddetti.

1 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDE FİYAT... Salman'ın kulübü alma girişimlerine karşın, James Pallotta’nın kulübün değerini 1 milyar Euro’nun üzerinde tuttuğu söyleniyor.

ROMA KENDİNE STAD YAPMAYA ÇALIŞIYOR... Aynı haberin detayında, Pallotta’nın 1953’ten beri Lazio ile paylaştıkları Stadio Olimpico’dan ayrılmak ve kendilerine ait, ayrı bir stada çıkmak için kaynak bulma çalışmalarının da devam ettiği yazıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:45
  1. İtalya
  2. Suudi Arabistan
  3. Roma
  4. Cengiz Ünder
  5. Muhammed Bin Selman

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