Premier Lig'in en yaşlı gol kralı Vardy oldu

Leicester City'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı.

Altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu

Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı olarak, Premier Lig'de altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, 2009-2010 sezonunda Chelsea ile 32 yaşında gol kralı olarak altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elinde tutuyordu.

Vardy'yi en çok gol atan futbolcular sıralamasında Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang (22 gol), Southamptonlı Danny Ings (22 gol), Manchester Cityli Raheem Sterling (20 gol) ve Liverpoollu Muhammed Salah (19) takip etti.