Premier Lig'de skandal Filistin kararı!
İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların sosyal medya hesaplarında Filistin'e destek veren ifadeler kullanmasını hedef aldı.
Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury sosyal medya hesabından, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan 'nehirden denize' ifadeleriyle Filistin'i destekledi.
Hamza Choudhury ülkede yükselen tepki seslerinden sonra paylaşımını sildi.İngiltere Futbol Federasyonu, Choudhury'nin paylaşımına ilişkin tehdit içerikli bir uyarıda bulundu.
Basında yer alan açıklamada, "Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız" ifadesi kullanıldı.