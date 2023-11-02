  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailli hahamlar: 'Hastanelerin bombalanması dinimizde yasak değil'

Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"

Günlerdir borsa için 'bekleyin' diyen isim duyurdu: Bu hisseleri alan para kazanır

Nerede lüzumsuz iş, orada CHP... İzmir'de bakın kimin heykeli dikildi

Eskişehir'de sondaj vuruldu! Yerin altından fışkırması an meselesi...

Cumhurbaşkanlığına, CHP genel başkanlığına kulis yapmaktan İstanbul’a kulak vermedi ve İSPARK iflas etti!

BM Genel Sekreterinin sözleri kapak olsun! Meral Akşener’e tokat gibi cevap

İran'dan beklenmedik karar! O ürünün üretimini gizlice Türk şirketine verdiler

Delinin biri kuyuya taş attı şimdi peşinden giden gidene! Okullardaki korkunç tehlike büyüyor

Cihat Yaycı'dan hükümet yetkililerine çok kritik İsrail uyarısı: ABD Pazar günü Türkiye'den bunu isteyebilir
Gündem Premier Lig'de skandal Filistin kararı!
Gündem

Premier Lig'de skandal Filistin kararı!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 19:10:00 - 2023-11-02 19:22:57
Premier Lig'de skandal Filistin kararı!

İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların sosyal medya hesaplarında Filistin'e destek veren ifadeler kullanmasını hedef aldı.

Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury sosyal medya hesabından, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan 'nehirden denize' ifadeleriyle Filistin'i destekledi.

Hamza Choudhury ülkede yükselen tepki seslerinden sonra paylaşımını sildi.İngiltere Futbol Federasyonu, Choudhury'nin paylaşımına ilişkin tehdit içerikli bir uyarıda bulundu.

Basında yer alan açıklamada, "Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız" ifadesi kullanıldı.

Filistinlilerin Atatürk’ü de yoktu cumhuriyeti de yoktu ama...
Filistinlilerin Atatürk’ü de yoktu cumhuriyeti de yoktu ama...

Gündem

Filistinlilerin Atatürk’ü de yoktu cumhuriyeti de yoktu ama...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Helal olsun! Yasağa rağmen Filistin bayrağı açacaklar
Helal olsun! Yasağa rağmen Filistin bayrağı açacaklar

Spor

Helal olsun! Yasağa rağmen Filistin bayrağı açacaklar

Refah Sınır Kapısı'ndan yaralı Filistinlilerin geçişi başladı!
Refah Sınır Kapısı'ndan yaralı Filistinlilerin geçişi başladı!

Gündem

Refah Sınır Kapısı'ndan yaralı Filistinlilerin geçişi başladı!

Filistin Kızılayı'ndan yardım konvoyu açıklaması
Filistin Kızılayı'ndan yardım konvoyu açıklaması

Gündem

Filistin Kızılayı'ndan yardım konvoyu açıklaması

Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!
Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!

Dünya

Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23