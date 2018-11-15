Premier Lig'de gelecek sezon VAR sistemi kullanılacak
Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem sistemi kullanılacak.15 Kasım 2018 Perşembe 20:20
İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin 2019-2020 sezonunda VAR sisteminin kullanılması konusunda prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.
Açıklamada, sistemin gelecek sezon Premier Lig'de uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA'ya resmi başvuru yapılacağı belirtildi.
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