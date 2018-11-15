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Premier Lig'de gelecek sezon VAR sistemi kullanılacak

Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem sistemi kullanılacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:20
Premier Lig'de gelecek sezon VAR sistemi kullanılacak

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin 2019-2020 sezonunda VAR sisteminin kullanılması konusunda prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

Açıklamada, sistemin gelecek sezon Premier Lig'de uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA'ya resmi başvuru yapılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:20
  1. premier lig
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