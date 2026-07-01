Premier Lig'de dev transfer: Chelsea sağ bekini İtalya'da buldu

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marco Palestra'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Chelsea, Atalanta forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Marco Palestra'yı renklerine bağladı.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki sağ bek için Atalanta'ya 55 milyon euro bonservis ödeyecek. Chelsea, İtalyan futbolcu ile 2033 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Chelsea'ye transferinin ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Chelsea'nin beni istediği ilk günden itibaren bu enerjiyi hissediyorum ve burada başlamak için sabırsızlanıyorum. Chelsea'de çok yetenekli oyuncular var, çok güçlü bir kadromuz var ve teknik direktörümüz Xabi Alonso, bana nasıl oynayacağımızı anlattı. Bu çok heyecan verici!" diye konuştu.

Atalanta'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Palestra 1 gol attı ve 4 asist yaptı.