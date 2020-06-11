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Spor

Premier Lig takımlarının bütçesini koronavirüs vurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:37:25 -
Premier Lig takımlarının bütçesini koronavirüs vurdu

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacak.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, Premier Lig'de yer alan 20 takımın 2019-20 sezonunda 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşaması bekleniyor.

Geçen sezon gelirlerini yüzde 7'lik artışla 5,2 milyar sterline çıkaran 20 takım, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında liglere ara verilmesi ve kalan 92 maçın da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı ekonomik kayba uğrayacak.

Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Manchester United'dan geçen ay yapılan açıklamada, koronavirüsün kulübe maliyetinin 28 milyon sterlini bulduğu, son rakamın çok daha fazla olacağı kaydedilmişti.

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