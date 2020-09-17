Premier Lig | Futbolseverler Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yanı sıra yabancı liglerle de yakından ilgileniyor. Dünyanın en prestijli ligleri arasında gösterilen İngiltere Premier Lig ülkemizde geniş bir kitleye hitap ediyor. Pek çok kişi Premier Lig maçlarını hangi kanalda izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Premier Lig maçları şifresiz izlenir mi?

Premier Lig fikstür

Premier Lig’i yakından takip edenler maçların programlarını, fikstürleri ve puan durumlarını yakından takip ediyor. Premier Lig fikstürünü spor sitelerinden, arama motorlarından ve Premier Lig resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

Premier Lig puan durumu

Premier Lig puan durumunu merak edenler güncel puanlara nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Spor sitelerinden ve spor uygulamalarından liglerin güncel puan durumlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca Premier Lig resmi sitesinden de fikstür ve puan durumuna ulaşabilirsiniz.

Premier Lig maçları hangi kanalda?

Premier Lig maçlarının yayıncı kuruluşu da merak konusu. 2020-2021 sezonundan itibaren İngiltere Premier Lig maçları S Sport’tan yayınlanacak. Önceki yıllarda Premier Lig maçları beIN Sports’tan yayınlanıyordu.

S Sport nasıl izlenir?

Premier Lig maçı şifresiz izle| S Sport bu yıl Premier Lig maçlarını yayınlıyor. S Sport’un Digiturk ile sözleşmesi sona erdi. Bu sebeple Digiturk kullanıcıları televizyonlarından S Sport kanalını izleyemiyor. S Sport kanalını D-Smart, Tivibu ve Kablo TV 240. kanaldan izleyebilirsiniz. Ayrıca aylık ya da yıllık ödeme yaparak maç yayınlarını S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

S Sport aylık ücreti ne kadar? | S Sport Plus paket fiyatları

S Sport Plus üzerinden maçları izlemek isteyenler abonelik için ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini merak ediyor. S Sport Plus'ın aylık fiyatı 17.99 TL, yıllık ücreti ise 159.99 TL.

S Sport Plus indir

S Sport Plus kanalını mobil cihazlarınızdan aylık ya da yıllık ödemeyle izleyebilirsiniz. S Sport Plus’ı Play Store ve App Store’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Premier Lig son şampiyon

Sporseverler İngiltere Premier Lig'de son şampiyonun hangi takım olduğunu araştırıyor. 2019-2020 sezonu Premier Lig şampiyonu Liverpool'dur.