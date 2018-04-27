Prematüre doğan bebeklerde dikkat edilmesi gerekenler

ANNE SÜTÜ HAYAT KURTARIYOR

Yapılan araştırmalara göre anne sütü ile beslenen prematüre bebekler çok daha hızlı gelişiyor, kilo alıyor ve bu bebeklerin enfeksiyon riski çok azalıyor. Ayrıca anne bebek arasında çok daha derin bir bağ kuruluyor. Prematüre bebekler bağışıklık sistemleri henüz tam olgunlaşmadan doğdukları için enfeksiyonlara karşı korumasızdırlar. Bu yüzden dışarıdan ziyaretçilerin kabul edilmediği bir ortamda iyi bir bakım gerekir.



HANGİ KONTROL NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Prematüre bebekler ilk 2 yıla dikkat etmek çok önemli. Bu süreçte gelişimsel takipleri gebelik haftasına göre düzeltme yapılarak değerlendirmelidir. Prematüre bebeklerin göz muayeneleri ilk bir ayda yapılmalıdır. 2 yaşına kadar kırma kusurları ve şaşılık açısından değerlendirilmelidir.



6-12. AYDA VE SONRASINDA...

İşitme tarama testleri ayrıntılı bir şekilde yapılmalıdır. Prematüre bebeklerin gelişimsel tarama testleri 6-12. ayda ve sonrasında yapılmalıdır. Hekiminizin de önerisiyle bazı kan tarama testleri yapılarak kansızlık, kemik zayıflığı gibi hastalıkları erken tanı koyup tedavilerinin düzenlenmesi önemlidir.

