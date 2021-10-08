Pratik Topik Tatlı

Kolay ve pratik ve lezzetli topları çocuklarınız ve sevdikleriniz çok sevecek. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 su bardağı süt

50 gr eritilmiş margarin

2 paket kakaolu bisküvi

1 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri

4 yemek kaşığı hindistan cevizi

1 çay bardağı ufalanmış fındık veya ceviz

Yapılışı

Bisküvileri mikserle toz haline gelene kadar ufalıyoruz. Diğer malzemeleri kattıktan sonra hamur olana kadar karıştırıyoruz. Top şeklinde yapıp üzerini çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.