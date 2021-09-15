Pratik su böreği tarifi

Tarifi birebir uyguladığınızda da yediğiniz en lezzetli su böreklerinden birini hazırlamış olacaksınız.

Malzemler

6 adet böreklik yufka

İç Sosu İçin;

2 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin;

Beyaz peynir

Kaşar peyniri

Maydanoz

Üzeri İçin;

1 adet yumurta

Susam

Yapılışı

Öncelikle iç sosu olan su, süt, yumurta ve sıvı yağı çırpalım. İç harcı hazırlamak için, rendelenmiş kaşar peyniri ve beyaz peyniri karıştıralım ve biraz da maydanoz doğrayalım. Yağlanmış fırın tepsisine 1 yufkayı serelim. Üzerine iç sos sürelim. Ardından diğer 2 yufkayı bir kaç parçaya bölüp, sosa batırıp tepsiye yayalım. İç harcın yarısını serpiştirelim. Diğer 2 yufkayı da birkaç parçaya bölelim. Sosa batırıp, tepsiye yayalım. Kalan iç harcı serpiştirelim. En son kalan 1 yufkayı, tüm şekilde tepsinin üzerine kapatalım. Yumurtayı çırpıp sürelim. Susam serpiştirelim ve üzeri kızarana kadar 200 derecede pişirelim. Afiyet olsun.