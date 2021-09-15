Pratik su böreği tarifi
Tarifi birebir uyguladığınızda da yediğiniz en lezzetli su böreklerinden birini hazırlamış olacaksınız.
Tarifi birebir uyguladığınızda da yediğiniz en lezzetli su böreklerinden birini hazırlamış olacaksınız.
Malzemler
- 6 adet böreklik yufka
İç Sosu İçin;
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı su
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
İç Harcı İçin;
- Beyaz peynir
- Kaşar peyniri
- Maydanoz
- Üzeri İçin;
- 1 adet yumurta
- Susam
Yapılışı
Öncelikle iç sosu olan su, süt, yumurta ve sıvı yağı çırpalım. İç harcı hazırlamak için, rendelenmiş kaşar peyniri ve beyaz peyniri karıştıralım ve biraz da maydanoz doğrayalım. Yağlanmış fırın tepsisine 1 yufkayı serelim. Üzerine iç sos sürelim. Ardından diğer 2 yufkayı bir kaç parçaya bölüp, sosa batırıp tepsiye yayalım. İç harcın yarısını serpiştirelim. Diğer 2 yufkayı da birkaç parçaya bölelim. Sosa batırıp, tepsiye yayalım. Kalan iç harcı serpiştirelim. En son kalan 1 yufkayı, tüm şekilde tepsinin üzerine kapatalım. Yumurtayı çırpıp sürelim. Susam serpiştirelim ve üzeri kızarana kadar 200 derecede pişirelim. Afiyet olsun.