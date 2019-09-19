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Pratik su böreği tarif! Yalancı su böreği nasıl yapılır?

Kilo kontrolü yapanlar bile nefis börek kokusuna asla 'hayır' diyemez. Siz de hem leziz hem de pratik bir tarif arıyorsanız: doğru yerdesiniz. İşte, pratik su böreği tarifi...

19 Eylül 2019 Perşembe 15:03
Pratik su böreği tarif! Yalancı su böreği nasıl yapılır?

Kilo kontrolü yapanlar bile nefis börek kokusuna asla 'hayır' diyemez. Siz de hem leziz hem de pratik bir tarif arıyorsanız: doğru yerdesiniz. İşte, pratik su böreği tarifi...

Pratik su böreği tarifi

Malzemeler

  • 5 adet yufka
  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı süt
  • 400 gram peynir
  • Yarım demet maydanoz 

Bir kasenin içerisine yumurta, tuz, sıvıyağı ve sütü alıp çırpın.

Ayrı bir kasede beyaz peynir ve maydanozları karıştırın.

Fırın tepsisini yağlayın ve bir yufkayı tabana serin. Yufkanın bir kısmı tepsi dışından sarkacak şekilde.

Kalan 4 yufkayı eşit parçalara bölerek hazırladığınız yumurtalı karışıma atın.

Yufkaların bu karışımda iyice ıslanmış olmasına dikkat edin.

Tepsiye ıslattığınız yufkaları ve peynirli harcı serin.

İlk yufkanın tepsiden sarkan kısımlarıyla böreğin üzerini kapatın.

Bu iş için yuvarlak tepsi daha kullanışlı olacaktır.

Kasede kalan yumurtalı, yağlı karışımı yufkaların üzerine dökün.

Ardından böreği en az 1 saat buzdolabında bekletin.

Ardından böreği 190 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:03
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