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Kadın - Aile Pratik kahvaltı tarifleri
Kadın - Aile

Pratik kahvaltı tarifleri

Kahvaltıya ne yapabilirim diyenlere! Pratik kahvaltı tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:22:00 - 2021-12-12 12:40:19
Pratik kahvaltı tarifleri

Kahvaltıya ne yapabilirim diyenlere, pratik kahvaltı tarifleri...

Kaşarlı çıtır patates tava tarifi

  • Kaşarlı çıtır patates tava malzemeler
  • 3 adet orta boy patates
  • 2 adet yumurta
  • 1 bardak kaşar peyniri(rendelenmiş)
  • 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz, pul biber, karabiber

Yapılışı

Patateslerin kabukları soyulup rendelenir. Patateslerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta, tuz ve baharatlar ilave edilip güzelce karıştırılır. Yanmaz-yapışmaz tabanı geniş bir tavaya sıvı yağ konulur. Yağ ısındığında patatesli karışım tavaya dökülüp düzeltilir. Orta ateşte ağzı kapalı kızartılır. 5dk sonra tabak yardımıyla ters çevrilir tekrar kapağı kapatılıp pişirilir. İki tarafı da kızarınca servis tabağına alınır.

Hellim peynir kızartması tarifi

  • Hellim peyniri kızartması malzemeler
  • 1 küçük paket hellim peyniri
  • Tereyağı
  • Yapılışı

Hellim peyniri çok tuzlu ise kızartmadan önce 15 dakika suda bekletin. Daha sonra çıkartın süzülsün. Hellimi çok ince olmayacak şekilde dilimleyin. Yapışmaz tavaya sıvıyağ ekleyin. Yağ kızınca peynirleri ekleyin. Kızarmaya başlayınca tavadan peynirleri alın.

Fırında yumurtalı ekmek tarifi

Malzemeler

  • 6 dilim ekmek
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı susam
  • 1 çay kaşığı çörek otu
  • ½ çay kaşığı kekik
  • ½ çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Bir tutam tuz

Yapılışı

Geniş bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine diğer malzemelerin hepsini ekleyip iyice karıştırın. Ekmek dilimlerini bu karışıma bulayıp pişirme kağıdı serilmiş tepsinin içine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. 

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