Bu gün için sizlere nefis pratik Hamur Kızartması için gerekli malzemeleri vereceğiz ve Pratik Hamur Kızartması nasıl yapılır onu göstereceğiz. İçi boş ya da pişi olarak da blinen bu tarif isterseniz reçel gibi tatlılarla isterseniz tuzlularla yiyebilirsiniz.

Sevdiklerinizle afiyetle yiyebileceğiniz pratik pişiyi denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel bir lezzete sahip olan pratik hamur kızartması oktay usta için malzemelerimiz ve tarif aşağıdaki gibidir.

Pratik Hamur Kızartması Malzemeleri:

• 1 tane yumıurta

• 1 paket Kabartma Tozu,

• 3 yemek kaşığı Yoğurt,

• Aldığı kadar un

• Tuz.

Pratik Hamur Kızartması Yapılışı ;

Pratik Hamur Kızartması için öncelikle derin bir kapta yoğurt, tuz ve yumurtayı karıştırın. Daha sonra kabartma tozu ve azar azar un katarak yoğurun. Hamur kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğuralım. Hamuru yarım saat kadar dinlendirin. Hamurdan yuvarlak parçalar koparıp merdane yardımıyla açalım. Bardağın ağzıyla hamuru kesip kızgın yağda kızartın. Pratik Hamur Kızartması servise hazır. Afiyet olsun!