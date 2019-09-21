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Pratik elmalı kek nasıl yapılır? Elmalı kek tarifi!

Elma sağlıklı bir beden için son derece kıymetli meyvelerden biridir. Bu besleyici meyve ile leziz kekler yapmanız da mümkün. İşte, pratik elmalı kek tarifi...

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:45
Pratik elmalı kek nasıl yapılır? Elmalı kek tarifi!

Elma sağlıklı bir beden için son derece kıymetli meyvelerden biridir. Bu besleyici meyve ile leziz kekler yapmanız da mümkün. İşte, pratik elmalı kek tarifi...

Pratik elmalı kek nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket vanilya
  • 3 adet elma
  • 1 tatlı kaşığı tarçın 

Kek yapmaya öncelikle elmaları rendeleyerek başlayabilirsiniz.

Elmaları rendeledikten sonra derin bir kasenin içerisine yumurta ve şekeri alın.

Şeker iyice eriyene kadar karışımı mikserle çırpın.

Ardından kaseye süt ve yağı ekleyin.

Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu kaseye eleyerek ekleyin.

Karışımı karıştırıp içerisine elma rendesini ve tarçını ilave edin.

Keki güzelce karıştırıp, fırın tepsisine aktarın.

180 derecelik fırında yaklaşık yarım saatte kekiniz hazır olacaktır.

Kekin pişip pişmediğini bir kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:45
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