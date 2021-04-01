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Kadın - Aile Pratik çorba tarifi | Un çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pratik çorba tarifi | Un çorbası nasıl yapılır?

Kolay çorba nasıl yapılır? Az malzemeyle leziz bir çorba yapmak istiyorsanız; un çorbası tarifini deneyebilirsiniz. Peki, un çorbası nasıl yapılır? Kolay çorba tarifi | Un çorbası gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-04-01 17:28:00 -
Pratik çorba tarifi | Un çorbası nasıl yapılır?

Akşam yemeği için kolay bir çorba hazırlamak istiyorsanız; un çorbası tarifini deneyebilirsiniz.

Un çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • 5 su bardağı su (Arzu ederseniz tavuk ya da et suyu kullanabilirsiniz)

Üzeri için:

  • Tereyağı
  • Kuru nane

Un çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerenin içerisine tereyağı ve zeytinyağını alın.

Ocağın altını kısın ve unu kavurun.

Unun kokusu çıkınca dikkatli olanak suyu ekleyin.

Bu aşamada tuz ve karabiberi de ekleyebilirsiniz.

Çorba kaynarken bit tavada tereyağını ısıtıp naneyi kızdırın.

Sosu tencereye dökün.

Un çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Bu arada arzu ederseniz çorbaya bir yemek kaşığı salça ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

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