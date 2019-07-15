PPG “moonwalk” sistemi ile boyahanelere yeni standart

Dünyanın en büyük otomotiv boya ürünleri tedarikçisi PPG, tamir sektöründe kullanılacak devrim niteliğindeki yeni boya karıştırma sistemini tanıttı. Uzun süren inovatif çalışmalar sonucu geliştirilen MoonWalk sistemi, işçilikten tasarruf sağlayıp atıkları azaltırken otomotiv boya atölyelerini de hijyenik ve güvenli yerlere dönüştürüyor. Otomotiv tamir sektöründe yeni standartları belirleyen MoonWalk’un otomatize ettiği boya hazırlama sistemi ile hatasız ve verimli sonuçlar elde ediliyor. Yenilikçi teknolojinin en üst düzey ürünü olan MoonWalk sistemi bu yıl içinde Türkiye’de de boyahanelerde kullanılmaya başlanacak.