Pozitif insanları, negatif insanlardan ayıran 15 özellik
Her insan negatif düşünce ve duyguların etkisinde kalabilir. Burada önemli olan bu olumsuz düşünce ve duygu durumunda ne kadar kaldığıdır.02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:06
1-Kendi mutluluklarını kendileri yaratırlar. Pozitif insanlar mutluluklarını kişilere, eşyalara ve şartlara bağlamaz.
2-En ümitsiz anlarda bile bu anlardan çıkabilecek güçleri olduğuna inanırlar.
3-Negatif insanları hayatlarında tutmazlar.
4-Kendilerine keyif verecek kişisel anlar yaratırlar.
5-Başarısızlıklarına ve hatalarına hayıflanmak yerine ders alırlar.
6-Düşüncelerini kontrol etmeyi öğrenirler.
7-Kendi başlarına gelen olayların sorumluluğunun bilincinde yaşarlar.
8-Ne zaman hayır diyeceklerini bilirler.
9-Başkalarının onayına muhtaç olarak yaşamazlar.
10-Şükretmeyi unutmazlar.
11-Kendi değerlerinin farkındadırlar. Değer arayışı içinde başkalarına bağımlı olmazlar.
12-Başkalarını kontrol etmeye çalışmak yerine, kendilerini geliştirmek ile uğraşırlar.
13-Etraflarındaki insanları yargılamazlar.
14-Egolarını kontrol etmeyi bilirler.
15-Hedefleri, hayalleri onları hayata daha çok bağlar.
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