Pozitif insanları, negatif insanlardan ayıran 15 özellik

1-Kendi mutluluklarını kendileri yaratırlar. Pozitif insanlar mutluluklarını kişilere, eşyalara ve şartlara bağlamaz.

2-En ümitsiz anlarda bile bu anlardan çıkabilecek güçleri olduğuna inanırlar.

3-Negatif insanları hayatlarında tutmazlar.

4-Kendilerine keyif verecek kişisel anlar yaratırlar.

5-Başarısızlıklarına ve hatalarına hayıflanmak yerine ders alırlar.

6-Düşüncelerini kontrol etmeyi öğrenirler.

7-Kendi başlarına gelen olayların sorumluluğunun bilincinde yaşarlar.

8-Ne zaman hayır diyeceklerini bilirler.

9-Başkalarının onayına muhtaç olarak yaşamazlar.

10-Şükretmeyi unutmazlar.

11-Kendi değerlerinin farkındadırlar. Değer arayışı içinde başkalarına bağımlı olmazlar.

12-Başkalarını kontrol etmeye çalışmak yerine, kendilerini geliştirmek ile uğraşırlar.

13-Etraflarındaki insanları yargılamazlar.

14-Egolarını kontrol etmeyi bilirler.

15-Hedefleri, hayalleri onları hayata daha çok bağlar.