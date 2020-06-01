  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor

Adıyaman’da korona virüs testi pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurda yerleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:13:43 -
Pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor

Adıyaman’da korona virüs testi pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurda yerleştiriliyor. Şu ana kadar 40’ı aşkın kişinin yurtlara yerleştirilerek, izole edildiği öğrenildi.


Adıyaman’da il merkezinde Ramazan Bayramı sonrasında korona virüs vaka sayısındaki ciddi artışın ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, bazı mahallelerde bulunan ikametler ile Bahçelievler Mahallesi’nde iki sokağı karantina altına almıştı.


Ramazan Bayramı’nın ardından Adıyaman kent merkezinde 50’nin üzerinde pozitif vaka görüldü. Pozitif vaka ve temaslı kişiler üzerine yapılan filyasyon çalışmalarının ardından alınan yeni bir karar ile test sonucu pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Yedi Yaman Öğrenci Yurduna yerleştirildi.


Şu ana kadar 40’ın üzerinde kişinin yurda yerleştirildiği ve temaslı kişilerin yerleştirilmelerinin süreceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı