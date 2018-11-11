Potasyum eksikliği dengemizi bozuyor

Yeterince potasyum almadığınızda siz farkına olmasanız bile vücudunuz işlevlerini tam olarak yerine getiremez. Bunun en bariz belirtisi yorgunluk ve kramplardır.

Vücudumuzdaki potasyumların % 98’i hücrelerimizde yer alır.



Potasyum eksikliği sonucunda sinirlerimiz, kaslarımız ve kalbimizde aksaklıklar meydana gelir.

Bu yüzden hepimizin potasyum konusunda olabildiğince bilgilendirilmesi gerekiyor.

İşte potasyum eksikliğinde meydana gelenler:

Kabızlık

Potasyum eksikliği, sindirim sistemi dahil bütün sistemimizi olumsuz etkiler. Eksikliğinde midede şişkinlik oluşur.



Bağırsak hastalıklarının tek sebebi elbette potasyum kaynaklı değildir. Yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Kasların zayıflaması

Hekimler kas ağrısı, kaslarda zayıflık ve krampın asıl sebebinin potasyum eksikliği olduğunu ifade ediyor.

Kalp çarpıntısı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi potasyum eksikliğinin kalp üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Kalp çarpıntısı ve kalp ritm bozukluğu potasyum eksikliğinin bir sonucu.

Vücudunuzda potasyum dengesi bozulunca, kalp kan pompalayabilmek için aşırı çaba sarfeder ve bu sebeple kalp çarpıntısı oluşur.



Eğer kalp rahatsızlığı geçirmek istemiyorsanız yeterince potasyum ihtiva eden yiyecekler tükettiğinizden emin olun.

Yorgunluk

Araştırmalara göre eğer yeterince uyuduğunuz halde hâlâ yorgun hissediyorsanız vücudunuzda yeterince potasyum yok demekmiş.



Vücudunuzdaki her hücre potasyuma ihtiyaç duyar. Beslenme uzmanları, potasyum seviyesi düştüğünde hem fiziksel hem de mental gücünüzün düştüğünü belirtiyor.

Uyuşukluk ve karıncalanma

Sinir sisteminin düzgün işlemesi için de potasyuma ihtiyacınız var. Uyuşukluğun ve karıncalanmanın sebebinin de potasyum eksikliği olduğuna dikkat çekmekte hekimler.

Yüksek tansiyon

Potasyum, damarların ölçülü olarak genişlemesini sağlar. Eksikliği halinde damarlar genişleyemez ve tansiyonunuz çıkar.



Çoğu insan tansiyonlarının çıktığını farketmezler. Bunun en sık belirtisi baş ağrısıdır.

Ne yapmalı?

Yiyeceklerin birçoğu potasyum açısından zengin. Potasyum eksikliğinde ilaç kullanmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken yediğiniz sebze ve meyve miktarını arttırmak. İlaçla her işin üstesinden geleceğini sananlar aldanmakla kalmıyor, sağlıklarını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Ne kadar az ilaç kullanırsanız, o kadar kendinize iyilik yapmış olursunuz. Vitamin haplarından falan medet ummayı bırakın lütfen.

Nelerde var?

Potasyum eksikliği aşırı fast food tüketmek ve dengesiz beslenmekten kaynaklanır. Çok tuzlu yemek, sebze ve meyve tüketmemek de potasyum eksikliğine yol açar.

Fasulye: 100 gram fasulye günlük potasyum ihtiyacının % 13’ünü karşılar. Aynı zamanda besin lifi, protein, folat, demir, magnezyum bakımından zengindir.

Patates: 1 adet orta boy haşlanmış patates 515 mg potasyum içerir ve bu miktar günlük potasyum ihtiyacının yaklaşık % 15’ini karşılar.

Ispanak: 100 gram haşlanmış ıspanak günlük potasyum ihtiyacının % 13’ünü karşılar.

Mercimek: 100 gram mercimek günlük potasyum ihtiyacının % 11’ini, demir ihtiyacının % 19’unu, fosfor ihtiyacının % 18’ini, çinko ihtiyacının % 8’ini, selenyum ihtiyacının % 4’ünü, manganez ihtiyacının % 25’ini karşılar.

Mantar: 100 gram mantar 318 mg potasyum içerir. Mantar aynı zamanda fosfor, magnezyum, bakır, selenyum, demir, D vitamini, C vitamini, folat için iyi bir kaynaktır.

Pancar: 100 gram haşlanmış pancar günlük potasyum ihtiyacının % 9’unu karşılar. Ancak pancarın kalorisinin büyük bölümü şekerden geldiği için dikkatli tüketilmelidir.

Kuru Kayısı: Yarım çorba kasesi kuru kayısı (aşağı yukarı 65 gr) günlük potasyum ihtiyacının % 22’sini karşılayacak kadar (755 mg) potasyum içerir.

Yağsız Yoğurt: Kalsiyum deposu yoğurt aynı zamanda potasyum için mükemmel bir kaynaktır. 100 gram yağsız yoğurt günlük potasyum ihtiyacının % 7’ini karşılar.

Kavun: 1 adet orta boy kavun günlük potasyum ihtiyacının yarısını karşılar.

Somon: Somon ve diğer soğuk deniz balıkları iyi birer potasyum kaynağıdır. 100 gram somonda ortalama 630 mg potasyum bulunur.

Domates: 1 adet orta boy domates 292 mg (günlük ihtiyacın % 8’i) potasyum içerir.

Havuç: 1 adet havuç günlük potasyum ihtiyacının % 6’sını karşılar. Diğerleri: Rezene, karnabahar, brokoli, kereviz, yeşil fasulye, dolmalık biber, pancar, süt, muz (yüksek), soğan, kivi, çilek, greyfurt, salatalık, lahana, zerdeçal, fesleğen, ceviz, zeytin, mercimek, avokado.

Günlük Miktarı

0-6 Ay: 400 mg

6-12 Ay: 700 mg

1-3 Yaş Arası: 3.5 gr

4-8 Yaş Arası: 3.8 gr

9-13 Yaş Arası: 4.5 gr

19-30 Yaş Arası: 4.7 gr

31-50 Yaş Arası: 4.7 gr

51 Yaş Üstü: 4.7 gr

Hamilelik Dönemi: 4.7 gr

Emzirme Dönemi: 5.1 gr