Potada yeniden yetenek avı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde basketbol altyapı seçmeleri, 2005-2012 arası doğumlu sporcularınkatılımıyla gerçekleştirildi. 9 farklı kategoride 300’e yakınbasketbolcunun katılımıyla gerçekleştirilen taramalar, gün boyunca hummalı bir mesaiye sahne oldu.

Basketbol altyapısına yapmış olduğu yatırımlarla Gaziantep ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandıranŞehitkamil Belediye Spor Kulübünün altyapı oyuncu seçmeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü. Seçmelere 2005-2012arası doğumlu yaş gruplarından Gaziantepve farklı illerdengelen yaklaşık 300 sporcu katıldı. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor MerkeziSpor Salonunda gerçekleştirilen seçmelerde fiziksel ölçümlerin ardından 4 farklı etapta temel basketbol hareketlerini yapan oyuncu adayları, branşa özgü eğlenceli oyunlara katılarak seçmeleri tamamladı. Seçmelerde başarılı olan sporcular, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapıya katılma hakkı elde edecekler.

"Güncel kalmalı formda olmalıyız"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Altyapı Antrenörü Mikail Ağcabay, yetenek seçimi ilkeleri baz alınarak tespit edilen sporcuların eğitim programı içerisinde yer alan tüm kriterlere uyumları halinde uzun yıllar Gaziantep ve Türk basketboluna hizmet edebileceklerini ifade etti. Profesyonel sporculuk hayatı ve Aksaray Üniversitesi BedenEğitimi Spor Yüksek Okulu’nda tamamladığı akademik kariyerinin ardından son yıllarda özelikle altyapıda yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Antrenör Ağcabay, altyapı seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediyesi çatısı altında gerçekleştirilen basketbol branşı faaliyetleriyle potanın yıldızlarını tanıştırmak, eğitimlere devam eden sporcularımızın aidiyet duygularını pekiştirmek, parke üzerinde yıldızlaşan basketbolcularımızın minik dokunuşlarla eksiklerini tamamlamak ve hatalarını gidermek adına gerçekleştirdiğimiz basketbol altyapı seçmelerini 9 farklı kategoride 300’e yakın sporcumuzun katılımıyla tamamladık. Sporcularımız için seçilmiş olsalar da olmasalar da süreç yeni başlıyoruz. Biz antrenörlerin de olması gerektiği gibi sporcu öğrencilerimiz de her zaman güncel kalmalı, süreç boyuncaformda olmalılar. Kulübümüz çatısı altında görev yapan tüm antrenör arkadaşlarımızın da süreçten beklentisi ve hedefleri bu yönde şekillendi. Ben, basketbol branşına olan büyük desteklerinden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, değerli kulüp yönetimimize ve bizlerden ve sporcularımızdan desteklerini bir an olsun esirgemeyen kıymetli velilerimize teşekkürü bir borç biliyorum.”