Potada milli mesai A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam etti. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yetkililerinin de izlediği ifade edildi. 31 Ağustos'ta başlayacak FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya'yla mücadele edecek.

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