Potada hedefe ulaştılar

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, basketbol spor okullarından yetişen sporcularıyla 2018-2019 sezonunda altyapı ligleri ve ulusal şampiyonlarda başarılı işler çıkarttı. Sezon başında potanın dev adamları ve perileri için belirlenen akademik ve sportif başarı hedefini tutturan yeşil-siyahlılarda yüzler gülüyor.

2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen yerel altyapı ligleri ve ulusal şampiyonlardan başarılı sonuçlarla ayrılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde basketbolcuların akademik ve sosyal yaşamlarındaki başarıları teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yaz ve kış dönemi basketbol spor okulu eğitimlerinin ardından Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nde forma giyme şansı elde eden potanın dev adamları ve perileri saha içinde elde ettikleri başarılar kadar saha dışında da çizdikleri başarılı tabloyla basketbol branşına gönül veren küçük yaştaki sporculara da örnek oluyor. U18 kategorisinde elde ettiği il şampiyonluğunun ardından bölge şampiyonasından da başarılı sonuçlarla ayrılan ve TBF Anadolu Şampiyonası’nda Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ Spor Kulübü ile final maçına çıkma başarısı gösteren genç basketbolcular, akademik yaşamlarını basketbol bursları ile sürdürebilmenin de ayrıcalığını yaşıyorlar. Spor yaşamlarının yanı sıra farklı meslek dalları hedefleyen bu doğrultuda eğitim-öğretim hayatlarını sürdürdükleri okullarda derslerine büyük önem veren şampiyonlar, velilerinin de takdirlerini kazanarak, Şehitkamil Belediyesi çatısı altında sürdürdükleri spor yaşamlarında belirledikleri çok yönlü gelişim hedeflerindeki başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak istiyorlar.

"Sabır, sorumluluk ve dürüstlük vazgeçilmezlerimizdir"

Sporcuların eğitimlerinde sabır, sorumluluk ve dürüstlüğün vazgeçilmezleri arasında olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Altyapı Takımları Baş Antrenörü Cuma Ağcabay, faaliyet gösterdikleri tüm kategorilerde yakaladıkları başarı grafiği ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Basketbol branşında faaliyet gösterdiğimiz tüm kategorilerde belirlediğimiz ilk hedef; sporcularımızın çok yönlü başarıları. Çocuklarımıza ve gençlerimize faaliyet gösterdikleri alanlarda başarılı kabul edebilmek için onların sportif, akademik ve sosyal yaşamlarında bir bütün olarak başarılı olduklarını görmek gerekir. Bizim çalışma sistemimizde sabır, sorumluluk ve dürüstlük vazgeçilmezlerimizdir. Önce topluma yararlı bireyler yetiştirmemiz gerekir. Başarılı insanlar hatalarını ve sorunlarını üstlenir, yaptıkları davranışların sorumluluğunu alır ve kendilerini geliştirmek için çalışırlar. Bu özellik, hayatın her alanında diğer insanlar tarafından takdir edilir. Çünkü sorumluluk almayı bilen, kendi sorunlarının üstesinden gelebilen insanlara herkes değer verir. Biz de bu ilkeyi sistemimize dahil olan tüm sporcularımıza aşılıyoruz. Bu sezon sportif anlamda da birçok mutluluk yaşadık. İnşallah ilerleyen yıllarda bunları sürdürmeye devam ederiz.”