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Postallı haydutlar holdinglerle kol kola

28 Şubat sürecinde önce iktidara sonra bankalara çökerek paşa paşa soyguna imza atan Kemalist cuntacıların bununla sınırlı kalmadıkları, büyük holdinglere de girerek bu holdinglerin rantlarından birlikte nemalandıkları ortaya çıktı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:00

28 Şubat sürecinde Türkiye’nin en büyük partisini kapattırıp iktidarı ele geçirdikten sonra ülkeyi soyan postallı haydutların batık bankalara çökmekle kalmadıkları, özel kuruluşların yönetim koltuklarına da yerleşerek vurgunu üst perdeye taşıdıkları tespit edildi.

İ.Karadayı Haliç’e, Erkaya Koç’a çökmüş

Kemalist cuntacıların irtica maskeli hortumunun izini sürmeye devam eden Akit, 28 Şubat ihanetinin korkunç boyutlarını gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Refah-Yol iktidarının devrilerek Başbakan Necmeddin Erbakan’ın görevinden uzaklaştırıldığı 28 Şubat sürecinde asli görevleri askerlik olmasına rağmen banka yöneticiliği yapan darbeci generallerin yanı sıra, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın başını çektiği darbeci çetenin şirket yönetimlerine girdiği kaydedildi.

Karadayı’nın yanı sıra Güven Erkaya, Veli Küçük, İlhami Erdil, Vural Beyazıt’ın da aralarında bulunduğu paşaların, uzmanlık alanlarında olmamasına rağmen Koç Holding, Profilo Holding, Yaşar Holding, Evyap gibi çeşitli holdinglerin yöneticiliğine yerleşerek kazançlarına kazanç kattıkları belirlendi. Mütedeyyin kesime dünyayı dar eden, İslâmi kuruluşları “yeşil sermaye” diye fişleyerek kapılarına kilit vuran 28 Şubatçı cuntacıların; Koç Holding, Profilo Holding, Yaşar Holding, Evyap gibi şirketlerde yönetici veya danışmanlık koltuklarına yerleştiği öğrenildi.

İşte şirket paşaları

Akit’in ulaştığı bilgilere göre 28 Şubat’ta özel kuruluşlar üzerinden servet edinen cuntacı paşalar şunlar:

Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı - Haliç Üniversitesi,

Oramiral Güven Erkaya – Koç Üniversitesi,

Oramiral İlhami Erdil – Demirdöküm A.Ş.,

Oramiral Vural Beyazıt –Migros T.A.Ş. (Koç Holding),

-Tuğamiral Mehmet Celayir - Koç Üniversitesi,

Orgeneral Kemal Yavuz – Evyap Sabun Sanayi,

Tuğgeneral Veli Küçük – Gima Marketler Grubu,

Orgeneral Süreyya Yüksel – Yaşar Holding,

Orgeneral Sabri Deliç – Profilo Holding / Maltepe Üniversitesi.

Parola: İrtica, şifre: Hortumla

PAROLA: İrtica ŞİFRE: Hortumla

Akit, tank namlularının düşmana değil millete döndüğü 28 Şubat post-modern darbesinde aktif rol alan Güven Erkaya, Teoman Koman, Ekmel Totrakan gibi cuntanın kudretli paşalarının batık bankalarda danışmanlık yaparak milyonlarca lira gelir elde ettikleri ortaya çıkarmıştı. Dönemin bankacılık verilerine göre; TSK’daki Batı Çalışma Grubu adlı illegal yapılanmanın kurucusu Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Güven Erkaya, Bank Ekspres’in sahibi Korkmaz Yiğit’e danışmanlık yaparken, 28 Şubat’ın teorisyeni olan Jandarma Genel Komutanı Org. Teoman Koman İnterbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Oramiral Vural Bayazıt’ın Etibank’ta Yönetim Kurulu Üyesi olduğu 28 Şubat sürecinde bankalarda görev alan diğer isimler şöyle sıralanmıştı: 

Emk. Orgeneral Doğan Bayazıt  - Kentbank,

Emk. Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu - Bayındırbank,

Emk. Koramiral Çetin Ersarı – İnterbank,

Emk. Orgeneral Muhittin Fisunoğlu - Sümerbank,

Emk. Koramiral Ekmel Totrakan - Etibank,

Emk. Korgeneral Alaettin Güven – Etibank.


FARUK ARSLAN

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:00
  1. 28 Şubat süreci
  2. Kemalist cuntacılar
  3. Akit
  4. 28 Şubat ihaneti
  5. Refah-Yol iktidarı
  6. Başbakan Necmeddin Erbakan
  7. 28 Şubat
  8. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı
  9. Güven Erkaya
  10. Veli Küçük
  11. İlhami Erdil
  12. Vural Beyazıt
  13. Koç Holding
  14. Profilo Holding
  15. Yaşar Holding
  16. Evyap
  17. Mütedeyyin kesim
  18. 28 Şubatçı cuntacılar
  19. Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Güven Erkaya
  20. Bank Ekspres’in sahibi Korkmaz Yiğit
  21. Jandarma Genel Komutanı Org. Teoman Koman İnterbank
  22. Oramiral Vural Bayazıt

YORUM YAZ

  • HamidoHamido26 dk önce
    Bunlar yediler içtiler sçtlar milletin anasını ağlattılar. Sonrada mılyon$ lık wıllalarında kimi hayatını yaşadı kimide fravun gibi yaşamaya devam ediyor. Yani zulüm ile biryere kadar yürüdüler. Ve bunlar dede den babadan oğula toruna kadar arka sürme ( zincirleme) devlete yerleşenler. Dünyanın en zengin generali bile bizden çıktı. Hakkımı helal etmiyorum.
  • ihsanihsan38 dk önce
    bankalar soyulup batırılmadımı haram zıkkım olsun yedikleri 28 şubat bitmedi adalet yerini bulmadıak parti görevini yap
  • sade vatandaşsade vatandaş46 dk önce
    koç da generali var.koçmillete istihdam sağlarken,zehir de sunmuş.yurt dışından sağladğı montaj sanayiyle türk halkının ekmeğini yedi.darbenin ekonomik ayağı.tıpkı divan otel-gezide olduğu gibi.bunların hangisinin üzerine gidildi.paşalar gibi hem milletin sağladığı şartlarla aldıkları ünvanlarının ekmeğini yiyorlar,hem de sermaye gruplarından yüksek maaş alıyorlar..yok mu bunları yargılayacak cesur bir savcı?yok mu koçu yargılayacak bir hükümet yanlısı."dünya 5 ten büyüktür"diyenler daha kendi ülkesindeki darbecileri yargılayamıyor.o adamlar gitti.ama zihniyetleri hala orda.darbeciliği atatürkçü ordu eğitim sistemi besliyor.hiç belli olmaz.her an herşey olabilir.burası türkiye.700yıllık medeniyetin göstergeleri değil,ülkeye atatürkün 19.yydan kalma, sert pozitivist ilkeleri yön veriyor.
  • mustafamustafa49 dk önce
    ayni surecte Aydin Doganin petrol ofisi, disbank, hurriyetin sahibi olmasi ile isbank arasindaki dikkat ceken iliskilerin, disbank yk da da emekli general olmasi, Husamettin ozkanin kayinvalidesi ve rustu saracoglunun egebank. iliskilerini de arastirin... 6 batik bankanin icine para konulup oyak holdinge coskyn ulusoyun tabiri ile "cipinin parasina" satilmasi(!) gibi ozel durumlarin da aydinlatilmasi sart... oyakbankla birlestirilip 3-4 yil sonraINGbanka milyar dolarlik satis oyak holdingin super basarisi! oldu
  • AkifAkif1 sa önce
    Bunlara "üniformalı uyanıklar" da denilebilir... Toplumun değrerlerine tepeden bakan sırça köşkte yaşayan ekmeğin fiyatını bile bilmezlerdi... gel zaman git zaman bir zalim (FETÖ avenesi) bir zalimi( bunları) ipliğini pazara çıkardı... kağıttan kaplan oldukları anlaşıldı... bunlar Yahudi zalimlere yaranmak için kipa giyip ağlama duvarında bile yalakalık yapan zavallılar değilmiydi... iki sloganın arkasına sığınıp milletti aşağlayan sürüngenlerdi bunlar...
  • HaticeHatice1 sa önce
    Once editore sunulur akit tv yi uyduda seyredemiyorum frekansi ayarlandi sinyal yok lutfen ilgilenin evet kose yazari dogru soylemis askerler pasalar koc holding de eczacibasi holding de sabanci holdingde azdi ve diger hokdinglerde yonetim kurulunda mudurluklerde ve bircok ust duzey gorevlerde bulunurlardi ben buna kendim sahidim su andada varlarmi bilmiyorum bu buyuk holdingler daima askerlerin darbe yapmalarina destek vermislerdir su andaki pahaliligi koruklemisler dovizin yukselmesine sebeb olmuslardir artik askerle bir sey yapamiyorlar yine ortaligi karistirmak icin beklemedeler gezi olayinda gorduk gezicilere kim otelini acti ama ne yazikki paralari var diye bir sey yapilamiyor insan bu adaletinde adalet olmadigini dusunuyor
  • VATAN UĞRUNDA UĞRUNDA.... VATAN UĞRUNDA UĞRUNDA.... 1 sa önce
    Bu banka holdingler çoğu battı zararı devletin sırtına yüklendi bugün oy kullanan genç seçmenler adını dahi bilmiyorlar ama bu çetelerin ege Sahillerinde nereleri kapattı acaba
  • Zenci MusaZenci Musa1 sa önce
    Cuntacılar, yapmaları gerekli işlerden (Türkiyeyi savunmak) gayrı,sıpali ile ilgili, tüm işlerle uğraştılar.Bu heriflerin aklı fikri zaten sıpali de idi. Varsa yoka cukka. Diğer işler teferruat.Bu adamlar ne anlar bankadan, ticaret işlerinden. Bunlara buralarda post verenlerin amacı da belliydi..Bizim holding de general var…! Bize dokunmazsınız…! Bırakın paşa paşa soyalım milleti.. Milletin hali-pür- melali kimsenin umurunda değildi. Ne günler yaşadık yarabbi.. Çok şükür bu kehlelerden, kenelerden kurtulduk..
  • dadaşdadaş1 sa önce
    bunlar adam olamamışlar yönetici, danışman nasıl olmuşlar.bunlar ın çocuklarıda en iyi yerlerdedir zaten her yeri emmişler. bunları paşa deyilde çapulcu yazın.zıkkım olsun.......
  • King20King201 sa önce
    Cevik bir nereye girmis.
  • ......1 sa önce
    İyi, anladık, "Postallı haydutlar holdinglerle kol kola" peki savcılar kimle kol kola? Bir ülkenin yargısı bu kadar mı uyur ya hu? Uyumadılarsa var mı ortada uygulanmış her hangi bir müeyyide? Varsa özür dilerim. Demek ki hukuk işliyor, ama ben duymamışım, okumamışım derim. Ama anladığım kadarıyla sıkıntı var.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Adamlar nüfuzlu kişilerdi,onlarda kullandı.O zaman devrân böyle yürüyordu.

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