Postallı haydutlar holdinglerle kol kola

28 Şubat sürecinde Türkiye’nin en büyük partisini kapattırıp iktidarı ele geçirdikten sonra ülkeyi soyan postallı haydutların batık bankalara çökmekle kalmadıkları, özel kuruluşların yönetim koltuklarına da yerleşerek vurgunu üst perdeye taşıdıkları tespit edildi.

İ.Karadayı Haliç’e, Erkaya Koç’a çökmüş

Kemalist cuntacıların irtica maskeli hortumunun izini sürmeye devam eden Akit, 28 Şubat ihanetinin korkunç boyutlarını gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Refah-Yol iktidarının devrilerek Başbakan Necmeddin Erbakan’ın görevinden uzaklaştırıldığı 28 Şubat sürecinde asli görevleri askerlik olmasına rağmen banka yöneticiliği yapan darbeci generallerin yanı sıra, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın başını çektiği darbeci çetenin şirket yönetimlerine girdiği kaydedildi.

Karadayı’nın yanı sıra Güven Erkaya, Veli Küçük, İlhami Erdil, Vural Beyazıt’ın da aralarında bulunduğu paşaların, uzmanlık alanlarında olmamasına rağmen Koç Holding, Profilo Holding, Yaşar Holding, Evyap gibi çeşitli holdinglerin yöneticiliğine yerleşerek kazançlarına kazanç kattıkları belirlendi. Mütedeyyin kesime dünyayı dar eden, İslâmi kuruluşları “yeşil sermaye” diye fişleyerek kapılarına kilit vuran 28 Şubatçı cuntacıların; Koç Holding, Profilo Holding, Yaşar Holding, Evyap gibi şirketlerde yönetici veya danışmanlık koltuklarına yerleştiği öğrenildi.

İşte şirket paşaları

Akit’in ulaştığı bilgilere göre 28 Şubat’ta özel kuruluşlar üzerinden servet edinen cuntacı paşalar şunlar:

• Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı - Haliç Üniversitesi,

• Oramiral Güven Erkaya – Koç Üniversitesi,

• Oramiral İlhami Erdil – Demirdöküm A.Ş.,

• Oramiral Vural Beyazıt –Migros T.A.Ş. (Koç Holding),

-Tuğamiral Mehmet Celayir - Koç Üniversitesi,

• Orgeneral Kemal Yavuz – Evyap Sabun Sanayi,

• Tuğgeneral Veli Küçük – Gima Marketler Grubu,

• Orgeneral Süreyya Yüksel – Yaşar Holding,

• Orgeneral Sabri Deliç – Profilo Holding / Maltepe Üniversitesi.





Parola: İrtica, şifre: Hortumla

PAROLA: İrtica ŞİFRE: Hortumla

Akit, tank namlularının düşmana değil millete döndüğü 28 Şubat post-modern darbesinde aktif rol alan Güven Erkaya, Teoman Koman, Ekmel Totrakan gibi cuntanın kudretli paşalarının batık bankalarda danışmanlık yaparak milyonlarca lira gelir elde ettikleri ortaya çıkarmıştı. Dönemin bankacılık verilerine göre; TSK’daki Batı Çalışma Grubu adlı illegal yapılanmanın kurucusu Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Güven Erkaya, Bank Ekspres’in sahibi Korkmaz Yiğit’e danışmanlık yaparken, 28 Şubat’ın teorisyeni olan Jandarma Genel Komutanı Org. Teoman Koman İnterbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Oramiral Vural Bayazıt’ın Etibank’ta Yönetim Kurulu Üyesi olduğu 28 Şubat sürecinde bankalarda görev alan diğer isimler şöyle sıralanmıştı:

• Emk. Orgeneral Doğan Bayazıt - Kentbank,

• Emk. Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu - Bayındırbank,

• Emk. Koramiral Çetin Ersarı – İnterbank,

• Emk. Orgeneral Muhittin Fisunoğlu - Sümerbank,

• Emk. Koramiral Ekmel Totrakan - Etibank,

• Emk. Korgeneral Alaettin Güven – Etibank.



FARUK ARSLAN

