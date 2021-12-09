Postacı skandalı! Kredi kartlarını çalarak kimlik hırsızlığı yaptılar

ABD, ülkenin resmi devlet kurumu içinde oluşan kimlik hırsızlığı çetesi ile gündemde. Resmi devlet kurumu olan USPS’un içinde oluşan kimlik hırsızlığı suç ağı, çalışan yetkilerini kullanarak sayısız kredi kartını çaldığı ortaya çıktı. Federaller tarafından soruşturulan olayda detaylar ortaya çıktıkça skandal büyüyor.

USPS çalışanları bir süredir kurdukları kimlik hırsızlığı ağında sadece kişisel bilgileri değil sayısız ABD vatandaşının da kredi kartlarını çalmakla suçlanıyor.

750 bin dolarlık kimlik hırsızlığı

Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada üçü New York biriminden olmak üzere dört posta servisi çalışanı ve işbirlikçi olduğu belirlenen dokuz ayrı kişi daha posta yoluyla kullanıcılara yollanan kredi kartlarını çalmak ve hacmi 750 bin doları bulan bir kimlik hırsızlığı ağı kurmakla suçlanıyor.

Fedarallerle iş birliği yapmışlar

Mahkemeye konu olan olayların Ocak 2017 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştiği açıklanırken çete lideri 37 yaşındaki Michael Richards'ın federal çalışan olan iş arkadaşlarını ve dışarıdan kişileri de etrafına toplayarak binden fazla kredi kartını çaldığını ve bu kartlarla yüz binlerce dolarlık lüks tüketim maddeleri alışverişleri yapıldığı ortaya çıktı.

Savcılıktan yapılan açıklamada Richards'ın çalınan kartlarla yapılan harcamaları performanslarına göre ayırarak başarılı bulduğu hırsız arkadaşlarına ödemeler yaptığı belirtildi.

Kennisha Murrell (36), Curquan Highsmith (31), Bruce Bienvenue (31) ve Kenneth Freeman, Jr. (25) adındaki Postacılar Justin Forgenie (33) adındaki hacker'ın yardımıyla çalınan kredi kartlarının sahiplerine ait kişisel bilgilere ulaştı ve bu kişilerin kimliklerini çalarak kartları rahatça kullandı.

Hırsız postacıların çalışma yöntemleri de dava detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Mahkemeye sunulan delillere göre çalınan kredi kartları Hermes, Chanel ve Louis Vuitton gibi lüks markaların ürünlerini satın almak için kullanıldı.

Çete daha sonra satın alınan bu pahalı ürünleri kendileri tekrar satarak hırsızlık mallarını nakde çevirdi. Bu durum tehlikeli görüldüğü zaman da hırsızlar satın aldıkları ürünleri mağazalara kullanmadan geri verip ücret iadesi alarak kazanç sağlamaya devam etti.