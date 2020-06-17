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Aktüel

Postacı kılığına giren jandarma, hüküm giyen FETÖ’cüyü yakaladı

Elazığ’da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan zanlıyı, saklandığı evde postacı kılığına girerek yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:08:46 -
Postacı kılığına giren jandarma, hüküm giyen FETÖ’cüyü yakaladı

Elazığ’da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan zanlıyı, saklandığı evde postacı kılığına girerek yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eczacı şüpheli İ.K.’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde saklandığı evi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, postacı kılığına girerek, zanlının evine operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına altına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.


Adliyede yapılan işlemlerin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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