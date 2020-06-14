  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Posof pazarcılara da kapıyı açtı

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan pazarlar yeniden hizmete girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:27:40 -
Posof pazarcılara da kapıyı açtı

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan pazarlar yeniden hizmete girdi.


İlçe merkezinde hafta da bir gün kurulan Posof pazarı da kurulmaya başladı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen pazarcılar kurallara uyarak satışlarını yapmaya başladı. Vatandaşlar pazarın açılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı