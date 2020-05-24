  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Poşetten koronavirüs bulaşır mı? | Kargodan koronavirüs bulaşır mı?

Poşetten kargodan virüs bulaşıyor mu? Koronavirüs salgını ülkemizde kontrol altına alınmaya başladı. Pek çok kişi "Poşetten koronavirüs bulaşıyor mu?" , "Kargo kutularından koronavirüs bulaşıyor mu?" , "Koronavirüs nasıl bulaşır?" , "Koronavirüs market poşetinden bulaşıyor mu?" konularını araştırıyor. Peki, kargodan koronavirüs bulaşır mı?

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:25:00 -
Poşetten koronavirüs bulaşır mı? | Kargodan koronavirüs bulaşır mı?

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Vaka sayıları azalmaya başlasa da vatandaşlar bu süreçte paket, poşet ve kargo kutularını temizlemeye özen gösteriyor. Peki, poşetten kargodan koronavirüs bulaşır mı?

Poşetten koronavirüs bulaşır mı? | Kargodan koronavirüs bulaşır mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kargodan gelen pakette sizi hasta edecek virüsün olması imkansız gözüküyor. Virüs elbette bulunabilir; ancak insanı hasta edecek oranda bulunmaz. Bunlardan endişe etmeye gerek yok.  Eğer öyle olacak olsaydı bugün dünya ve ülke nüfusumuzun büyük bir kısmına virüs bulaşmış olurdu” dedi.

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? | Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? | Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Ekonomi

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? | Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

İstanbul'da hangi camiler açılacak? | İstanbul'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak?
İstanbul'da hangi camiler açılacak? | İstanbul'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

İSLAM

İstanbul'da hangi camiler açılacak? | İstanbul'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

Haftaya sokağa çıkma yasağı olur mu? | Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor mu?
Haftaya sokağa çıkma yasağı olur mu? | Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor mu?

Gündem

Haftaya sokağa çıkma yasağı olur mu? | Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı