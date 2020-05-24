Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Vaka sayıları azalmaya başlasa da vatandaşlar bu süreçte paket, poşet ve kargo kutularını temizlemeye özen gösteriyor. Peki, poşetten kargodan koronavirüs bulaşır mı?

Poşetten koronavirüs bulaşır mı? | Kargodan koronavirüs bulaşır mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kargodan gelen pakette sizi hasta edecek virüsün olması imkansız gözüküyor. Virüs elbette bulunabilir; ancak insanı hasta edecek oranda bulunmaz. Bunlardan endişe etmeye gerek yok. Eğer öyle olacak olsaydı bugün dünya ve ülke nüfusumuzun büyük bir kısmına virüs bulaşmış olurdu” dedi.