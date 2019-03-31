Poşette tek fiyat dönemi

Türkiye genelinde 1 Ocak’ta hayata geçirilen plastik poşet uygulaması kapsamında “asgari” 25 kuruştan satılan plastik poşetler, 1 Mayıs’tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla yapılan uygulamalar kapsamında gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler (güvenlik amaçlı kilitli poşetler ile alışveriş poşetleri) ücretsiz olacak. Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde yüzde 10’luk sapma oranı tolerans payı kabul edilecek.

Öte yandan, barkodsuz plastik poşetler ile 9 Ocak tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için 31 Mart’a kadar verilen süre 30 Haziran’a kadar uzatıldı.