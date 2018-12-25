Poşet muamması

Oğuzhan Gültekin Ankara

TBMM’de kabul edilen ve 2019 yılından itibaren uygulamaya konulacak olan plastik poşetlere ücret uygulaması ve ücretsiz poşet verenlere ceza verilecek olması, esnafı düşündürüyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Pazarcılar Odası Başkanvekili Nurettin Yapıcı, “Ben de pazarcılık yapıyorum. Yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden insanların alım gücü zaten düşük. Bir de insanlardan 25 kuruş poşet ücreti istersek vatandaşlar isyan eder” şeklinde konuştu.

Pazarcılık yaptığını söyleyen Pazarcılar Odası Başkanvekili Nurettin Yapıcı, “Şu an için poşet parası almıyoruz. 2019 yılından itibaren de poşet parası almayacağız. Poşeti ücretsiz verenlerle ilgili ceza uygulanacağını da belirtmişler. Eğer ceza kesilirse mecbur öderiz ama vatandaştan poşet parası istememiz doğru değil. Yükselen enflasyon yüzünden vatandaşın alım gücü zaten düştü. 25 kuruş vatandaştan nasıl alacaksın. Ayrıca pazarcılar olarak zaten bozuk parayı zor buluyoruz. Para üstünü zor veriyoruz. Bu uygulama vatandaşı da bizi de zorlar” şeklinde konuştu. Ankara’daki esnaflar, poşetlerin ücretlendirilmesinin çevre açısından olumlu olduğunu, ancak ceza uygulamasının kendilerini düşündürdüğünü vurguladılar. Ankara esnafı, şu görüşleri dile getirdi: “Uygulamanın vatandaşlarımız tarafından pek kabul göreceğini sanmıyorum. Ankara’da ekmeğin fiyatı 1 TL. Ekmek fiyatının yüzde 25’i kadar da poşete para verilmesi isteniyor. Bu durumda vatandaş tarafından hoş karşılanmayabilir. Poşet için ücret almayan esnafa para cezası uygulanacak. Ama hiçbir esnaf müşterisi ile yüz göz olmak istemez. Dolayısıyla hem esnafı hem de müşteriyi düşününce uygulama da bazı düzenlemeler yapılması gerekli.”