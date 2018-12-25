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Poşet muamması

2019'dan itibaren uygulanmaya başlanacak olan plastik poşetlerden ücret alınmasına ilişkin esnaf derin derin düşünürken; Pazarcılar Odası Başkanvekili Nurettin Yapıcı, "Eğer ceza kesilirse mecbur öderiz ama vatandaştan poşet parası istememiz doğru değil" dedi.

25 Aralık 2018 Salı 14:02

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

TBMM’de kabul edilen ve 2019 yılından itibaren uygulamaya konulacak olan plastik poşetlere ücret uygulaması ve ücretsiz poşet verenlere ceza verilecek olması, esnafı düşündürüyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Pazarcılar Odası Başkanvekili Nurettin Yapıcı, “Ben de pazarcılık yapıyorum. Yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden insanların alım gücü zaten düşük. Bir de insanlardan 25 kuruş poşet ücreti istersek vatandaşlar isyan eder” şeklinde konuştu.

Pazarcılık yaptığını söyleyen Pazarcılar Odası Başkanvekili Nurettin Yapıcı, “Şu an için poşet parası almıyoruz. 2019 yılından itibaren de poşet parası almayacağız. Poşeti ücretsiz verenlerle ilgili ceza uygulanacağını da belirtmişler. Eğer ceza kesilirse mecbur öderiz ama vatandaştan poşet parası istememiz doğru değil. Yükselen enflasyon yüzünden vatandaşın alım gücü zaten düştü. 25 kuruş vatandaştan nasıl alacaksın. Ayrıca pazarcılar olarak zaten bozuk parayı zor buluyoruz. Para üstünü zor veriyoruz. Bu uygulama vatandaşı da bizi de zorlar” şeklinde konuştu. Ankara’daki esnaflar, poşetlerin ücretlendirilmesinin çevre açısından olumlu olduğunu, ancak ceza uygulamasının kendilerini düşündürdüğünü vurguladılar. Ankara esnafı, şu görüşleri dile getirdi: “Uygulamanın vatandaşlarımız tarafından pek kabul göreceğini sanmıyorum. Ankara’da ekmeğin fiyatı 1 TL. Ekmek fiyatının yüzde 25’i kadar da poşete para verilmesi isteniyor. Bu durumda vatandaş tarafından hoş karşılanmayabilir. Poşet için ücret almayan esnafa para cezası uygulanacak. Ama hiçbir esnaf müşterisi ile yüz göz olmak istemez. Dolayısıyla hem esnafı hem de müşteriyi düşününce uygulama da bazı düzenlemeler yapılması gerekli.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:02
  1. Ankara
  2. TBMM
  3. plastik poşetlere ücret uygulaması
  4. Akit
  5. Pazarcılar Odası Başkanvekili Nurettin Yapıcı

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 25 dk önce
    Türk kafasi hala calismiyor,doga pislik icinde görmüyormusun,tüm avrupada parayla,napiyoruz saglam poset aliyorsun alis verise giderken tekrara tekrar götürüyorsun.bez torba götür alisverise,sebet götür,ey türk milleti gelin elleri bakin,her seye itiraz etmeyin.Devamli cocuk gibi aglamayin,gidin eminönüne yazin posetler yüzünüze ucusuyor.
  • abdullahabdullah27 dk önce
    İSteyin isteyin bir şey olmaz. Ben tedbirimi aldım pazara kendi çantalarımla gidiyorum bir tane dahi poşet almıyorum. Biraz cesur olsun esnaf.
  • özkanözkan35 dk önce
    Böyle sacmalik olamaz!!Yok posetler 25 kurus filan Avrupalininyaptigi Sacmaligi yapmayin!!! Kaldirin piyasadan! okadar basit!!!keagit poset cikarin yada fileleri filan , ama böyle sacmaliga gitmeyin!!!
  • memet Çepnimemet Çepni55 dk önce
    devlet önce doğaya zarar vermeyen hemen çözülen poşeti üretecek sonra plastik poşeti alış verişlerde yasaklıcak bu iş ancak böyle çözülür ...
  • cccccc56 dk önce
    Market poşet parası isterse üzerinde market logosu varsa bende marketten para talep ederim bedava reklam olmaz derim. Olmadı Bütün ürünleri kasada bırakırım gidip dizsinler reyona.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Ekmeğe eldeğmeyecek, büyük devrim diye ekmeği poşete sokmaya kalktılar, aylarca reklem yepıp haberlerini yaptırıp gündemde tutmaya çalıştılar, sonuç fırımcı emeği poşete koyamadı, zaten vatandaşta böyle bir saçmalığın uygulanır olmadığını bildiği için ses etmedi. Unutuldu gitti . Bu parayla poşet muhabbetide öyle olacak. Üç Beş yerde esnafla vatandaş kavga edecek iki üç haber olacak sonra kimse kimseye poşet parası sormayacak unutulup gidecek. Sonuç üç beş gün Boş beleş işlerle milletin gündemi değiştirilmiş olacak.

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