Posco Assan’dan 1 milyon ton yerli üretim

Dünyanın en büyük dördüncü çelik üreticisi Güney Koreli Posco, Daewoo International ve Kibar Holding ortaklığıyla, 350 milyon dolar yatırımla kurulan Posco Assan, 1 milyonuncu ton ürünün sevkiyatını gerçekleştirdi. Posco Assan Üst Yöneticisi (CEO) Haeik Jeong, ”Türkiye’nin 2023 vizyonuna paralel olarak üretimimizi artıracak, yeni yatırımlarımıza yönelik çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” dedi. Posco Assan Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir ise birlikte çalıştıkları, çoğunluğu yerli yaklaşık 860 tedarikçi ile önemli bir ticaret hacmi oluşturduklarını belirterek, “Birlikte çalıştık, birlikte başardık ve birlikte üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.