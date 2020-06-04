  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Porto deplasmanda kaybetti

Portekiz Ligi'nde lider Porto koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda Famalicao'ya 2-1 mağlup oldu. Porto'nun tek golünü Jesus Corona attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 04:32:00 -
Porto deplasmanda kaybetti

Koronavirüs salgının ardından 25. hafta maçlarıyla geri dönen Portekiz Ligi'nde zirvede yer alan Porto, Famalicao deplasmanından puansız ayrılarak 7 maçlık yenilmezlik serisinin noktalanmasına engel olamadı ve koltuğu tehlikeye attı.

Portekiz Primeira Liga'nın 25. haftasında lider Porto, sezonun flaş ekiplerinden Famalicao'ya konuk olurken, taraflar ilk yarıda eşitliği bozamadı.

İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi, Martins'in 48. dakikada kaydettiği golle üstünlüğü ele geçirdi. 74. dakikada Porto, Jesus Corona ile skora denge getirdi.

Bu gole bekletmeden cevap veren Famalicao, 78. dakikada genç orta saha Pote ile yeniden öne geçti. Kalan sürede skor değişmedi ve ev sahibi ekip güçlü rakibini 2-1 mağlup etti. Famalicao puanını 40'a çıkarırken; maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 7 hafta sonra kaybeden Porto ise 60 puanda kaldı ve liderliğini tehlikeye attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı