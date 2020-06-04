Porto deplasmanda kaybetti
Portekiz Ligi'nde lider Porto koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda Famalicao'ya 2-1 mağlup oldu. Porto'nun tek golünü Jesus Corona attı.
Koronavirüs salgının ardından 25. hafta maçlarıyla geri dönen Portekiz Ligi'nde zirvede yer alan Porto, Famalicao deplasmanından puansız ayrılarak 7 maçlık yenilmezlik serisinin noktalanmasına engel olamadı ve koltuğu tehlikeye attı.
Portekiz Primeira Liga'nın 25. haftasında lider Porto, sezonun flaş ekiplerinden Famalicao'ya konuk olurken, taraflar ilk yarıda eşitliği bozamadı.
İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi, Martins'in 48. dakikada kaydettiği golle üstünlüğü ele geçirdi. 74. dakikada Porto, Jesus Corona ile skora denge getirdi.
Bu gole bekletmeden cevap veren Famalicao, 78. dakikada genç orta saha Pote ile yeniden öne geçti. Kalan sürede skor değişmedi ve ev sahibi ekip güçlü rakibini 2-1 mağlup etti. Famalicao puanını 40'a çıkarırken; maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 7 hafta sonra kaybeden Porto ise 60 puanda kaldı ve liderliğini tehlikeye attı.