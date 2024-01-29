Portföyünüzü seçin karlı alana geçin! 2024'te bu araç kazandıracak

2023'te dünyada gerçekleşen halka arz sayısı önceki yıla göre %8 azalarak 1.298 adede inerken, halka arz gelirleri de %33 azalarak 123.2 milyar ABD Dolarına düştü. ABD ve Avrupa’daki düşüşlere karşılık ülkemiz gerek adet gerekse halka arz geliri açısından olağanüstü bir yılı geride bıraktı.

Hazırlığa odaklandılar

2024'te halka arz düşünen şirketlerin; enflasyon, faiz oranları, mevzuat değişiklikleri, ekonomik faaliyetler, jeopolitik gelişmeler, ESG gündemi ve küresel tedarik zincirleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kapsamlı bir hazırlığa odaklanmaları gerekiyor.

Yeni bölgeler öne çıkıyor

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young); halka arz piyasası trendlerini ve 2024 görünümünü ortaya koymak üzere küresel olarak halka arz verilerini analiz ettiği EY Küresel Halka Arz Trendleri raporunu yayımladı. Rapor; geleneksel halka arz güç merkezlerini geride bırakan yeni bölgelerin ortaya çıktığını gösteriyor.

Yükselişteki ülkeler

2024 yılında gelişmekte olan bazı ülkeler halka arz piyasalarına damgasını vurdu.5 yıllık ortalama halka arz faaliyetleri karşılaştırıldığında, işlem hacmi ve gelirlerinde artış gözlenen Türkiye, Endonezya ve Malezya öne çıkan ülkeler arasında.Türkiye, önceki 5 yılın ortalamasına göre, halka arz sayısında %120, halka arz gelirlerinde %163 artış ile açık ara önde yer alıyor. Ülkemizde 2024 yılında gerçekleşen arzlarda 2.9 milyar ABD Doları gelir elde edildi.

Yatırımcının dikkatini çekiyor

Ekonomistler özellikle Türkiye'nin 2024 yılı itibarıyla halka araz konusunda daha girişimci bir rol aldığına dikkati çekmekteler. Yatırımcılar ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yatırım bağlamında hisse senetlerine, şirket pay senetlerine ilginin artacağı kanaatinde. Halka açılmayı planlayan şirketlerin kar payının daha cazip olduğunu kaydeden uzmanlar portföy bazında halka arz ve hisse takibinin de önemli bir avantaj sağlayabileceği kanaatinde.

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